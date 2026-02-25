25 de febrero de 2026 Inicio
Un hincha de Real Madrid fue expulsado del Bernabéu por hacer el saludo nazi en la tribuna

Fue antes del partido con Benfica, por los play-off de la Champions League. El club confirmó la apertura de un expediente disciplinario y pidió a la Comisión de Disciplina un "procedimiento inmediato de expulsión" para el socio identificado.

Por
El hecho se produjo antes del partido de vuelta de los play-off de la Champions League frente al Benfica.

Un hincha de Real Madrid fue expulsado del estadio Santiago Bernabéu este miércoles durante el partido de vuelta de los play-off de la Champions League frente al Benfica, luego de haber sido captado por las cámaras de la transmisión oficial realizando el saludo nazi minutos antes del inicio del partido.

La rápida difusión de las imágenes permitió una intervención inmediata de las autoridades del club. Según informaron fuentes de la institución, los miembros de la seguridad privada localizaron e identificaron al sujeto de manera urgente tras su aparición en pantalla. Una vez confirmada su identidad, se procedió a su expulsión del estadio antes de que comenzara a rodar la pelota.

Además de sacarlo de la tribuna, el club confirmó la apertura de un expediente disciplinario para determinar las sanciones definitivas contra el implicado. A través de un comunicado oficial, el Real Madrid detalló que solicitó a la Comisión de Disciplina un "procedimiento inmediato de expulsión" para el socio identificado.

El escrito ratifica que el hombre se encontraba ubicado en la zona de la Grada de Animación cuando cometió la infracción. En el mismo documento, la entidad blanca fue tajante al manifestar su postura institucional frente a estos hechos.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", concluyó el comunicado. Esta acción se alinea con las campañas internacionales de la UEFA, como el lema "No al racismo", presente en el campo durante la jornada.

El procedimiento administrativo ahora queda en manos de los órganos internos del club, quienes evaluarán la baja permanente del socio tras la infracción captada por la retransmisión televisiva.

