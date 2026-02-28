28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Irán amenaza con el cierre del estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial

El régimen iraní respondió al ataque de Israel y Estados Unidos bombardeando la región del Golfo Pérsico, donde se encuentra este paso clave. Si bien aseguraron que ya está cerrado, el Organismo Británico de Comercio Marítimo desmintió la información.

Por
Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. 

Es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. 

(© Kamran Jebreili/AP Images)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Te puede interesar:

Israel asegura que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques

El estrecho de Ormuz se encuentra entre las costas de Irán y Omán, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. En sus aguas se transporta casi el 20% de la producción de petróleo y también de gas.

Ante los recientes bombardeos y la respuesta del régimen iraní contra regiones como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, mermó la circulación de buques y embarcaciones en la zona. Sin embargo, desde Irán aseguraron que el estrecho es "inseguro" y se encuentra "de facto cerrado", según medios locales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EduardoSaldania/status/2027778461130010885&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, desde el Organismo Británico de Comercio Marítimo (UKMTO) salieron a desmentir esta afirmación: "Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento".

"Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", añadieron.

Horas antes, desde la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos advirtieron a sus buques que la zona del estrecho de Ormuz, como el golfo Pérsico, golfo de Omán, y mar Arábigo, está bajo "actividad militar significativa" y añadieron que "se recomienda que los buques se mantengan alejados de esta zona".

estrecho de Ormuz, Irán

No es la primera vez que Irán amenaza con cerrar el estrecho: en junio de 2025, tras el bombardeo de tres centrales nucleares en Fordow, Natanz y Isfahán por parte de Estados Unidos, el Parlamento iraní pidió el cierre del Estrecho de Ormuz, punto estratégico que permite la entrada y salida del Golfo Pérsico, por un tema de seguridad nacional.

El Estrecho de Ormuz es un paso marítimo estratégico para el comercio marítimo global y la única entrada al Golfo Pérsico, por lo que es fundamental para las importaciones y exportaciones de la región, especialmente en materia de petróleo.

Irán denunció que murieron al menos 53 niñas por el bombardeo de una escuela primaria

Irán denunció que hay al menos 53 niñas muertas tras un ataque atribuido a Israel en una escuela primaria femenina. Ocurrió en un establecimiento de Minab, en el sur del país. Otras 60 alumnas resultaron heridas.

El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó las primeras víctimas y precisó que el bombardeo alcanzó el colegio Shajareh Tayyebeh. Según detalló, las estudiantes heridas fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

Previamente, el vicegobernador Ahmad Nafisi había informado que los equipos de emergencia trabajaban en el establecimiento, donde estudian unas 170 nenas, para asistir a las víctimas y remover los escombros tras la fuerte explosión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2027716546735600029?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027716546735600029%7Ctwgr%5Ec30bafc65f8be66b00ce18ab0aa5fb05b30ab76f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17723049155940509&partner=&hide_thread=false

El ataque se produjo en el marco de una fuerte escalada militar. A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron bombardeos contra distintos puntos de Irán, con explosiones reportadas en Teherán y en ciudades como Tabriz e Isfahán.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria Islámica informó que se dispararon misiles y drones contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, así como contra objetivos en territorio israelí.

En la capital iraní se vivieron escenas de caos tras los ataques. Testigos reportaron congestión vehicular masiva, padres retirando a sus hijos de las escuelas y largas filas en cajeros automáticos. Las autoridades, en tanto, ordenaron el cierre del espacio aéreo y la suspensión del servicio de internet mientras evalúan la magnitud de los daños y el alcance de la ofensiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

iran denuncia mas de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 ninas en una escuela

Irán denuncia más de 200 muertos en los ataques, incluidas 53 niñas en una escuela

Así fue el ataque de Estados Unidos e Israel.

Video: así fue el bombardeo de EEUU e Israel a Irán

play

El Gobierno elevó a alto el nivel de seguridad tras la escalada de tensión en Medio Oriente

El régimen iraní ha matado a miles de personas, dijo Kallas.

La Unión Europea ordenó retirar al personal diplomático de Medio Oriente tras el ataque a Irán

Ali Khamenei junto al presidente iraní Masoud Pezeshkian 

Bombardeo de EEUU e Israel: aseguran que los objetivos fueron el ayatollah Ali Khamenei y el Presidente de Irán

Pedro Sánchez condenó la escalada de violencia en Medio Oriente. 

España condenó el ataque de Israel y EEUU a Irán: "No podemos permitirnos otra guerra"

Rating Cero

Sigue a una joven policía que descubre los oscuros secretos de un centro para jóvenes con problemas de conducta en un pequeño pueblo de Vermont..
play

Sectas, negocios y hechos reales: esta miniserie está causando furor en Netflix

Se rumorea que el icónico actor está en pareja con alguien de Argentina.

¿Pedro Pascal con un argentino? Cuáles son los rumores de relación que tiene el actor

Las Películas que son muy halagadas por mantener la tensión hasta el último momento
play

Incendio y desaparición: así es la película que se mantiene como lo más visto de Netflix

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
play

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
play

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

últimas noticias

Boca recibe a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. 

Boca empata con Gimnasia de Mendoza en la Bombonera

Hace 6 minutos
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel asegura que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, murió en los ataques

Hace 40 minutos
Dormirse a las 11 y levantarse entre las 6 y las 7 de la mañana puede ser fundamental para la longevidad según un experto

Dormirse a las 11 y levantarse entre las 6 y las 7 de la mañana puede ser fundamental para la longevidad según un experto

Hace 1 hora
play
Colapinto enfrentó un momento tenso con Briatore en su debut con Alpine.

El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"

Hace 1 hora
play
Adriano fue uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial en los años 2000.

Qué fue de la vida de Adriano, verdugo de la Selección argentina: un desenlace doloroso

Hace 1 hora