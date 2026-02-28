28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

Ya se conoce el calendario de pagos para acceder a la Asignación Universal por Hijo que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Por
Calendario de pagos de la AUH de ANSES para marzo 2026

Calendario de pagos de la AUH de ANSES para marzo 2026

Freepik
  • La Asignación Universal por Hijo llega con un aumento del 2,9% en marzo de 2026.

  • El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y va del 9 al 20 de marzo.

  • ANSES otorga un 80% de la cuota por mes y retiene el 20% restante hasta fin de año.

  • La AUH es accesible para adultos en situación de vulnerabilidad laboral a cargo de menores de 18 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones sociales más relevantes para millones de familias argentinas, para marzo de 2026. Este nuevo mes llega con aumento, según el último dato de inflación, y el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, como es habitual.

El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.
Te puede interesar:

Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Al momento de cobro, los beneficiarios de la AUH reciben el 80% mensual del monto total. El 20% restante se retiene y se abona a fin de año, cuando se presente la Libreta AUH, que acredita los requisitos de la prestación: la asistencia escolar y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores a cargo.

1770305417789-auh-anses

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral y requieran un refuerzo económico para sus chicos. Para acceder a la prestación, el responsable a cargo debe ser argentino y residir en el país. En el caso de personas extranjeras o naturalizadas, se exige un mínimo de dos años de residencia legal en la Argentina para comenzar a percibirla.

En cuanto a los hijos, estos deben ser menores de 18 años, pero en los casos en los que posean alguna discapacidad, el plazo se extiende y deja de existir límite de edad. Los hijos no pueden estar casados ni en unión convivencial. Otras personas que pueden acceder a la AUH son: desocupados, trabajadores en la informalidad o sin aportes previsionales, personal que se dedica al servicio doméstico o titulares del monotributo social.

ANSES

Monto confirmado con aumento para la AUH de ANSES en marzo 2026

Para marzo de 2026 los titulares cobrarán el monto actualizado de la AUH con una suba del 2,9%, de acuerdo al IPC que mide el INDEC. Se trata del mismo incremento dispuesto para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

El valor total de la AUH quedará en $132.814, aunque los titulares percibirán el 80% del monto, equivalente a $106.251,20, mientras que el 20% restante se acumula hasta la presentación de la Libreta, a fin de año. El monto puede consultarse de manera personalizada a través de la web oficial o en la app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES AUH.png

AUH de ANSES: calendario de pagos en marzo 2026

El cronograma confirmado para cobrar la AUH, según los últimos dígitos del DNI, es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 9 de marzo.

  • DNI terminados en 1: 10 de marzo.

  • DNI terminados en 2: 11 de marzo.

  • DNI terminados en 3: 12 de marzo.

  • DNI terminados en 4: 13 de marzo.

  • DNI terminados en 5: 16 de marzo.

  • DNI terminados en 6: 17 de marzo.

  • DNI terminados en 7: 18 de marzo.

  • DNI terminados en 8: 19 de marzo.

  • DNI terminados en 9: 20 de marzo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El refuerzo de $70.000 continúa vigente para haberes previsionales más bajos.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES con el bono de $70.000 en marzo 2026

Las pensiones se actualizan mensualmente según el índice de inflación.

PNC de ANSES: por qué el 9 de marzo 2026 es una fecha clave

El aumento mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

PNC de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 27 de febrero

Confirman bono para jubilados y pensionados del ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra

Confirman el bono de $70 mil para jubilados y pensionados del ANSES: cuándo se cobra

El calendario previsional se organiza por terminación de documento.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobro en marzo 2026

Rating Cero

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
play

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
play

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

En su peor momento: el desesperado pedido de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.
play

Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

últimas noticias

Coudet, el elegido por el Millonario.

Qué le ofrecerá River a Coudet para que sea el reemplazante de Gallardo

Hace 22 minutos
El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Hace 1 hora
Chau a la maxibufanda este 2026 

Adiós a las bufandas enormes: la nueva moda que se verá en las calles en el invierno 2026

Hace 1 hora
Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

Hace 1 hora
play
La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Hace 1 hora