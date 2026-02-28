AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026 Ya se conoce el calendario de pagos para acceder a la Asignación Universal por Hijo que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por + Seguir en







Calendario de pagos de la AUH de ANSES para marzo 2026 Freepik

La Asignación Universal por Hijo llega con un aumento del 2,9% en marzo de 2026.





El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y va del 9 al 20 de marzo.





ANSES otorga un 80% de la cuota por mes y retiene el 20% restante hasta fin de año.





La AUH es accesible para adultos en situación de vulnerabilidad laboral a cargo de menores de 18 años. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las prestaciones sociales más relevantes para millones de familias argentinas, para marzo de 2026. Este nuevo mes llega con aumento, según el último dato de inflación, y el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, como es habitual.

Al momento de cobro, los beneficiarios de la AUH reciben el 80% mensual del monto total. El 20% restante se retiene y se abona a fin de año, cuando se presente la Libreta AUH, que acredita los requisitos de la prestación: la asistencia escolar y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores a cargo.

1770305417789-auh-anses AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral y requieran un refuerzo económico para sus chicos. Para acceder a la prestación, el responsable a cargo debe ser argentino y residir en el país. En el caso de personas extranjeras o naturalizadas, se exige un mínimo de dos años de residencia legal en la Argentina para comenzar a percibirla.

En cuanto a los hijos, estos deben ser menores de 18 años, pero en los casos en los que posean alguna discapacidad, el plazo se extiende y deja de existir límite de edad. Los hijos no pueden estar casados ni en unión convivencial. Otras personas que pueden acceder a la AUH son: desocupados, trabajadores en la informalidad o sin aportes previsionales, personal que se dedica al servicio doméstico o titulares del monotributo social.

ANSES Monto confirmado con aumento para la AUH de ANSES en marzo 2026 Para marzo de 2026 los titulares cobrarán el monto actualizado de la AUH con una suba del 2,9%, de acuerdo al IPC que mide el INDEC. Se trata del mismo incremento dispuesto para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.