Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES con el bono de $70.000 en marzo 2026

El refuerzo de $70.000 continúa vigente para haberes previsionales más bajos.
El refuerzo de $70.000 de ANSES fue oficializado para marzo y se suma al aumento del 2,88%.
La jubilación mínima llegará a $439.600,88 al incluir el bono.
También recibirán el refuerzo titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas.
El cronograma de pagos comenzará el 9 de marzo, según la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026jubilaciones y pensiones con un aumento del 2,88% y un bono extraordinario de$70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Con este refuerzo confirmado, la jubilación mínima alcanzará los $439.600,88, mientras que otras prestaciones también tendrán incrementos vinculados a la movilidad previsional.
Jubilaciones y pensiones de ANSES con aumento en marzo 2026
El incremento responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que actualiza los haberes mensualmente según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En esta oportunidad, el ajuste aplicado es del 2,88%.
Este mecanismo impacta en todas las prestaciones del sistema previsional administrado por Anses, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y beneficios no contributivos. La actualización se aplicará automáticamente junto con el calendario habitual de pagos.
Así quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES con el bono de $70.000
Con el aumento y el refuerzo confirmado, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $369.600,88 y $439.600,88 con bono.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 y $365.680,70 con bono.
Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34 y $328.649,34 con bono.
El bono de $70.000 está destinado principalmente a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Este refuerzo permanece congelado desde 2024 y se paga junto con el haber mensual.
Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026
El cronograma de pagos se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI del titular.
Jubilados que cobran la mínima
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de marzo, de acuerdo con la terminación del documento.
Jubilados que superan la mínima
Quienes cobran haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos entre el 23 y el 30 de marzo, también según la finalización del DNI.
Pensiones no Contributivas
Los titulares de pensiones no contributivas cobrarán entre el 9 y el 20 de marzo, siguiendo el calendario determinado por la terminación del documento.