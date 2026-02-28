Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES con el bono de $70.000 en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos que cobrarán jubilados y pensionados, con aumento por movilidad y un bono extraordinario para los haberes más bajos.

El refuerzo de $70.000 continúa vigente para haberes previsionales más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en marzo de 2026 jubilaciones y pensiones con un aumento del 2,88% y un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos. Con este refuerzo confirmado, la jubilación mínima alcanzará los $439.600,88 , mientras que otras prestaciones también tendrán incrementos vinculados a la movilidad previsional.

El cronograma de pagos comenzará el 9 de marzo , según la terminación del DNI.

También recibirán el refuerzo titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas .

La jubilación mínima llegará a $439.600,88 al incluir el bono.

El refuerzo de $70.000 de ANSES fue oficializado para marzo y se suma al aumento del 2,88% .

PNC de ANSES: por qué el 9 de marzo 2026 es una fecha clave

El incremento responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024 , que actualiza los haberes mensualmente según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En esta oportunidad, el ajuste aplicado es del 2,88% .

Este mecanismo impacta en todas las prestaciones del sistema previsional administrado por Anses, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y beneficios no contributivos . La actualización se aplicará automáticamente junto con el calendario habitual de pagos.

Con el aumento y el refuerzo confirmado, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:

El bono de $70.000 está destinado principalmente a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Este refuerzo permanece congelado desde 2024 y se paga junto con el haber mensual.

Pensiones No Contributivas (PNC) : $258.649,34 y $328.649,34 con bono .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $295.680,70 y $365.680,70 con bono .

Jubilados y pensionados de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El cronograma de pagos se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI del titular.

Jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 20 de marzo, de acuerdo con la terminación del documento.

Jubilados que superan la mínima

Quienes cobran haberes superiores al mínimo recibirán sus pagos entre el 23 y el 30 de marzo, también según la finalización del DNI.

Anses - Jubilación La movilidad previsional impacta en jubilaciones, PUAM y pensiones. Freepik

Pensiones no Contributivas

Los titulares de pensiones no contributivas cobrarán entre el 9 y el 20 de marzo, siguiendo el calendario determinado por la terminación del documento.