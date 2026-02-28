La actriz es una de las jugadoras más polémicas de la nueva edición y, pese al cariño del público, dentro de la casa le declararon la guerra.

Apenas a días de su estreno, Andrea del Boca se consolidó como una de las figuras más fuertes de Gran Hermano 2026 , ganando un protagonismo que no pasó inadvertido dentro de la casa, por lo que el resto de los jugadores quieren expulsarla cuanto antes. La preocupación de la actriz.

Su crecimiento en el juego generó malestar entre varios participantes, por lo que comenzaron a cuestionarla abiertamente, a generar tensiones y, sobre todo, a organizarse para intentar sacarla lo antes posible.

Atenta a los movimientos en su contra y preocupada por su continuidad, la actriz habló con su círculo más cercano y dejó en claro su postura. “Les pido que no me dejen sola, porque están buscando provocarme”, se la escuchó decirles a Juanicar, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera, en un desesperado pedido de respaldo frente a la tensión creciente.

Más tarde, mientras cocinaba, redobló la apuesta con una advertencia directa a los participantes que quieren sacarla: “No es que tenga miedo, me la banco, pero tampoco quiero empeorar las cosas. ¡Si me buscan me van a encontrar, pero se van a tener que hacer cargo de las consecuencias!”, lanzó, dejando en evidencia que no piensa cambiar de actitud ni tampoco de sentirse amedrentada por el comportamiento de sus compañeros.

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

En este escenario, sus principales rivales serían Yanina Zilli y Brian Sarmiento , ambos en placa y con chances de abandonar el reality en la gala de eliminación del lunes 2 de marzo.

Aunque algunas predicciones que la eliminada sería Solange Abraham, en redes sociales crece el rechazo hacia la exvedette ícono de los 90, lo que mantiene abierto el desenlace de la gala.

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

Con el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, millones de personas siguen de cerca todo lo relacionado a lo que ocurre en la casa más famosa del país y también a los famosos e influencers vinculados con el reality, estando atentos a cada detalle.

La nueva polémica fue debido a una transmisión en vivo por Instagram de Julieta Poggio. La popular exfinalista del certamen no anduvo con vueltas al poner en duda la autenticidad del casting de la actual temporada. Con una frase lapidaria que se volvió viral en cuestión de segundos, la actriz aseguró que "todos están acomodados", sembrando dudas sobre cómo es el sistema mediante el que se define quiénes entran y quiénes quedan fuera del programa.

El comentario salió a partir de que varios usuarios le comentaran que su hermana, Lolo Poggio, participante de esta nueva edición de GH, ingresó gracias a su vínculo familiar. Ante esto, la influencer señaló que el nombre de la temporada no es casual: "Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados", sentenció.

Santiago del Moro - juli poggio Juli Poggio y Santiago Del Moro.

Además, dijo que los concursantes actuales habrían recibido invitaciones directas en lugar de atravesar el riguroso proceso de casting abierto sobre el cual la producción hace énfasis en cada edición. Estas declaraciones encendieron el debate en redes sociales sobre la integridad del programa.

La respuesta no se hizo esperar y llegó de la mano de Santiago del Moro, quien utilizó su espacio radial para intentar calmar las aguas y defender la credibilidad del formato. El conductor desestimó las acusaciones de acomodo generalizado, subrayando que figuras de la talla de Andrea del Boca y Yanina Zilli cumplieron con el proceso de aplicación estándar. A su vez, Del Moro admitió la existencia de "casos excepcionales", confirmando que tanto Lolo Poggio como Divina Gloria ingresaron en calidad de participantes invitadas.