La esposa del gendarme argentino, María Gómez, describió cómo fue el breve diálogo que mantuvo con él desde El Rodeo I y volvió a pedir por su liberación. "¿Cómo se resumen en diez minutos dos cumpleaños sin su papá?", se preguntó.

María Alexandra Gómez, la esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela hace más de 400 días, dio detalles este sábado de la primera comunicación telefónica que mantuvo con él desde la cárcel El Rodeo I. "¿Cómo está el bebé?", fueron las primeras palabras que alcanzó a decir el hombre en un diálogo de 10 minutos.

Nahuel Gallo se comunicó con su esposa desde la cárcel en Venezuela: "Llamó para decirme que seguía fuerte"

"Lo primero que me preguntó Nahuel cuando logró llamarme fue: '¿Cómo está el bebé?'. Ni pensó en él. Pensó en su hijo. Siempre en su hijo. Y después, con la voz quebrada, me dijo: 'Quiero oír su voz…'", publicó María en su cuenta de X.

Luego se preguntó: "¿Cómo se resumen en diez minutos dos cumpleaños sin su papá? ¿Cómo se explican 14 meses de angustia, de incertidumbre?". La mujer lleva más de un año reclamando por la liberación de su pareja y, en las últimas semanas, elevó una fuerte denuncia ya que organizaciones sociales afirman que Gallo no está incluido en ningún listado de presos políticos que están siendo liberados en Venezuela , luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Amnistía.

"447 días en los que Nahuel Gallo está injustamente alejado de su hijo, de su bebé, de su gordito. Y a mí me parte el alma imaginar sus días y sus noches sin poder abrazarlo, sin poder escucharlo reír, sin verlo crecer", lamentó María en X, previo a remarcar su inocencia ante la acusación de los delitos de terrorismo y espionaje al entonces gobierno de Nicolás Maduro.

"Nahuel es inocente. Nahuel tiene que volver a casa. Un hijo necesita a su papá. Y nosotros necesitamos volver a ser familia", concluyó.

La situación de Nahuel Gallo y qué dice la amnistía

El caso del gendarme argentino es uno de los puntos más polémicos de la ley. Al principio se había generado mucha expectativa por la posibilidad de su pronta liberación, pero su nombre no figura en la lista de los primeros 379 beneficiarios y, actualmente, su situación legal es incierta.

La presidenta de Venezuela en ejercicio, Delcy Rodríguez, había anunciado que la amnistía alcanzaba a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta 2026. Sin embargo, el texto final aprobado por la Asamblea Nacional solo especifica 12 años de dicho período y deja un vacío legal que excluye a unos 400 detenidos, entre ellos Gallo.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024, acusado por el Ministerio Público venezolano de estar vinculado a "actividades terroristas" tras cruzar la frontera desde Colombia. Como la ley excluye explícitamente delitos graves contra la seguridad del Estado y el orden público, esta calificación jurídica bloquea su acceso al beneficio.