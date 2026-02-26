Confirman el bono de $70 mil para jubilados y pensionados del ANSES: cuándo se cobra El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados de menores ingresos y fue dispuesto por decreto. Por + Seguir en







Confirman bono para jubilados y pensionados del ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciban los haberes más bajos. La medida fue formalizada mediante el Decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se abonará durante marzo a través de la ANSES.

El adicional tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se considerará para el cálculo de otros conceptos. Además, se liquidará por beneficiario y será requisito tener el haber vigente en el mismo mes en que se pague el refuerzo. Según el Ejecutivo, el objetivo es compensar el deterioro que sufrieron los ingresos previsionales más bajos en los últimos años.

El bono alcanzará a titulares de jubilaciones y pensiones del sistema general y de regímenes especiales, así como a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También incluye a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables bajo la órbita del organismo previsional.

El monto máximo será de $70.000 para quienes cobren el haber mínimo. En los casos en que el ingreso mensual supere ese piso, el refuerzo se reducirá de manera proporcional hasta completar el límite equivalente al haber mínimo más el bono. Asimismo, en las pensiones con más de un copartícipe, el pago se realizará como una única asignación, sin duplicarse por cada beneficiario.

En los fundamentos, el decreto señala que la fórmula de movilidad aplicada desde 2021 no logró acompañar el ritmo de la inflación, lo que motivó la implementación de bonos periódicos desde comienzos de 2024. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y entró en vigencia con su publicación oficial.