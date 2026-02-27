PNC de ANSES: por qué el 9 de marzo 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario de pagos del tercer mes del año y confirmó los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas tras la actualización por inflación. Por + Seguir en







Las fechas de cobro dependen de la terminación del DNI del titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que el 9 de marzo de 2026 será una fecha clave para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), ya que ese día comenzará el calendario de pagos correspondiente al mes con el aumento del 2,88% aplicado por la movilidad previsional.

Anses - Jubilación El refuerzo extraordinario continúa acompañando los haberes más bajos. Freepik PNC de ANSES: quiénes pueden acceder Las PNC están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. Dentro de este grupo se incluyen las pensiones por invalidez, por vejez y también la pensión para madres de siete hijos. Estos beneficios se otorgan tras una evaluación socioeconómica y permiten garantizar un ingreso mínimo para quienes cumplen con los requisitos establecidos por el sistema previsional.

Monto de la PNC de ANSES en marzo 2026 Con el incremento del 2,88%, el valor de las pensiones no contributivas por discapacidad o vejez se ubicará en $258.720,62. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $328.720,62. En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el haber queda equiparado a la jubilación mínima, con un monto de $369.600,88, que puede alcanzar $439.600,88 si se incluye el refuerzo.

Anses - Jubilación El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI. Pexels PNC de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El cronograma oficial de Anses para las PNC comienza el 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Desde el inicio del calendario, los titulares pueden consultar su liquidación en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.