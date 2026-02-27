27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

PNC de ANSES: por qué el 9 de marzo 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario de pagos del tercer mes del año y confirmó los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas tras la actualización por inflación.

Por
Las pensiones se actualizan mensualmente según el índice de inflación.

Las pensiones se actualizan mensualmente según el índice de inflación.

Pexels

  • Las PNC aumentan 2,88% en marzo según la movilidad mensual.

  • El monto llegará a $258.720,62 y con bono ascenderá a $328.720,62.

  • El calendario de pagos comenzará el 9 de marzo de 2026.

  • Las fechas de cobro dependen de la terminación del DNI del titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) confirmó que el 9 de marzo de 2026 será una fecha clave para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), ya que ese día comenzará el calendario de pagos correspondiente al mes con el aumento del 2,88% aplicado por la movilidad previsional.

El aumento mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.
Te puede interesar:

PNC de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo

Anses - Jubilación
El refuerzo extraordinario continúa acompañando los haberes más bajos.

El refuerzo extraordinario continúa acompañando los haberes más bajos.

PNC de ANSES: quiénes pueden acceder

Las PNC están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. Dentro de este grupo se incluyen las pensiones por invalidez, por vejez y también la pensión para madres de siete hijos. Estos beneficios se otorgan tras una evaluación socioeconómica y permiten garantizar un ingreso mínimo para quienes cumplen con los requisitos establecidos por el sistema previsional.

Monto de la PNC de ANSES en marzo 2026

Con el incremento del 2,88%, el valor de las pensiones no contributivas por discapacidad o vejez se ubicará en $258.720,62. Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $328.720,62. En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el haber queda equiparado a la jubilación mínima, con un monto de $369.600,88, que puede alcanzar $439.600,88 si se incluye el refuerzo.

Anses - Jubilación
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

PNC de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma oficial de Anses para las PNC comienza el 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Desde el inicio del calendario, los titulares pueden consultar su liquidación en Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 27 de febrero

Confirman bono para jubilados y pensionados del ANSES: de cuánto es y cuándo se cobra

Confirman el bono de $70 mil para jubilados y pensionados del ANSES: cuándo se cobra

El calendario previsional se organiza por terminación de documento.

Jubilados que superan la mínima: cuándo cobro en marzo 2026

El aumento mensual se calcula según el índice de inflación oficial.

Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El programa de beneficios permite ahorrar en alimentos y productos de primera necesidad.

ANSES: así se puede acceder a descuentos de hasta 20% en supermercados en marzo 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 26 de febrero

Rating Cero

La película Tan distinto como yo (Same Kind of Different as Me) está actualmente disponible en el catálogo de Netflix. Narra la historia real de un exitoso comerciante de arte (Greg Kinnear) y su esposa (Renée Zellweger), quienes entablan una amistad transformadora con un hombre sin hogar (Djimon Hounsou) para intentar salvar su matrimonio.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Tan distinto como yo, la emotiva película que aborda el racismo desde un lugar poco explorado

Esta película sobre exorcismos está asustando a todos en Netflix y es de lo más visto: el terror que revive una de las sagas más impactantes del cine volvió a sacudir a los fanáticos del horror con la llegada de una producción que retoma el universo de una de las franquicias más icónicas del género.
play

De qué se trata El exorcista: Creyentes, la película terrorífica que es furor en Netflix

Frente a la incógnita masculina, otra posibilidad que ha cobrado fuerza es la de un relevo femenino a través de X-23, personaje interpretado por Dafne Keen en Logan.

¿Daniel Radcliffe es el próximo Wolverine? Qué dijo el actor sobre los rumores que lo vinculan con Marvel

El cambio físico se logró mediante un programa diseñado por el entrenador Corey Calliet.

Stallone eligió la transformación física más impactante en la historia del cine: 11 kilos de músculo en 11 meses

Gran Hermano Generación Dorada empezó con altos números de rating. 

Gran Hermano 2026: se filtró quién será el primer eliminado en medio de un escándalo

Bridgerton continúa sumando temporadas en Netflix. 

Qué se sabe de la temporada 5 de Bridgerton en Netflix: historia, fecha de estreno y personajes que regresan

últimas noticias

play

Caso Loan: confirmaron la fecha del juicio contra los 17 imputados

Hace 20 minutos
Von der Leyen brindó una conferencia de prensa. 

La Unión Europea comenzará a aplicar de manera parcial el acuerdo con el Mercosur

Hace 33 minutos
play

Seguí en vivo el debate en el Senado sobre la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

Hace 42 minutos
Mapa de cortes por la reforma laboral.

Mapa de cortes en CABA: qué calles están cerradas para circular por las marchas contra la reforma laboral

Hace 1 hora
play
Lanús le ganó a Flamengo y obtuvo su cuarta estrella internacional. 

Lanús campeón de la Recopa 2026: así quedó la tabla de títulos internacionales

Hace 1 hora