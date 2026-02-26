Jubilados que superan la mínima: cuándo cobro en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos de marzo y detalló las fechas en las que se acreditarán los haberes para quienes perciben jubilaciones por encima del haber mínimo. Por + Seguir en







El calendario previsional se organiza por terminación de documento. Pexels

Los jubilados que superan el haber mínimo cobrarán a partir del 23 de marzo de 2026 .

El aumento previsional de marzo será del 2,88% , según la fórmula de movilidad.

El calendario se organiza según la terminación del DNI .

El refuerzo de $70.000 continúa vigente para quienes perciben el haber mínimo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que los jubilados que superan la mínima cobrarán sus haberes de marzo de 2026 desde el 23 de marzo, de acuerdo con el cronograma oficial organizado por terminación del DNI. Este grupo percibe el aumento mensual del 2,88%, pero no recibe el bono extraordinario destinado a quienes cobran el haber mínimo.

Anses - Jubilación El aumento mensual se calcula según el índice de inflación. Pexels Aumenta la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026 Con la actualización de marzo, la jubilación mínima pasará a $369.600,88. En el caso de quienes reciben el bono extraordinario, el ingreso total alcanza $439.600,88. El incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que determina la movilidad mensual aplicada por Anses. Por su parte, la jubilación máxima del sistema previsional se ubicará en $2.487.063,30, reflejando también la suba del 2,88% aplicada en marzo.

Qué se sabe del bono de $70.000 de ANSES El bono de $70.000 continúa vigente y se paga a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Este refuerzo permanece congelado desde 2024 y se acredita junto con el pago mensual. Quienes cobran jubilaciones superiores al haber mínimo no reciben este adicional, aunque sí acceden al aumento mensual correspondiente a la movilidad previsional.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 El cronograma de pagos para jubilados que superan el haber mínimo comienza el 23 de marzo y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3 : 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5 : 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7 : 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Anses - Jubilación El bono de $70.000 solo alcanza a quienes perciben el haber mínimo. Freepik Los haberes se acreditan directamente en la cuenta bancaria registrada y pueden consultarse previamente desde la plataforma Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.