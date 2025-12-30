Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de cobro de los jubilados que superan el haber mínimo para enero del 2026.
Este grupo comienza a recibir sus haberes a partir del día viernes 23.
Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
Además cobrarán con un aumento del 2,5%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló las fechas de cobro de los jubilados que superan el haber mínimo para enero 2026. Además, en el primer mes del nuevo año, los haberes tendrán una suba del 2,5%.