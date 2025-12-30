30 de diciembre de 2025 Inicio
Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este grupo.

Por
Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.

Anses difundió las fechas de cobro de enero de los jubilados que superan el haber mínimo.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las fechas de cobro de los jubilados que superan el haber mínimo para enero del 2026.
  • Este grupo comienza a recibir sus haberes a partir del día viernes 23.
  • Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
  • Además cobrarán con un aumento del 2,5%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló las fechas de cobro de los jubilados que superan el haber mínimo para enero 2026. Además, en el primer mes del nuevo año, los haberes tendrán una suba del 2,5%.

Actualización por inflación impacta en los haberes de las PNC desde enero.
PNC de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Anses - Jubilación

Monto de la jubilación de ANSES en enero 2026

Con la suba prevista del 2,5%, en enero los montos de las prestaciones quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33
  • Jubilación máxima: $2.351.141,84
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60
  • Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

Jubilados que superan la mínima: calendario de pagos de ANSES en enero 2026

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • Documentos finalizados en 0 y 1: 23 de enero
  • Documentos finalizados en 2 y 3: 26 de enero
  • Documentos finalizados en 4 y 5: 27 de enero
  • Documentos finalizados en 6 y 7: 28 de enero
  • Documentos finalizados en 8 y 9: 29 de enero
