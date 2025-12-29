La noticia de última hora que confirmó ANSES para los jubilados en enero 2026

Anses dio una noticia de último momento para los jubilados de todos los ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de los jubilados de enero 2026.
Los cobros se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
Además, el próximo mes los haberes tendrán un aumento del 2,5%.
En ese sentido, la jubilación mínima pasará a ser de $419.303 con el bono de refuerzo incluido.
