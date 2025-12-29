29 de diciembre de 2025 Inicio
La noticia de última hora que confirmó ANSES para los jubilados en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para este grupo de beneficiarios.

Anses dio una noticia de último momento para los jubilados de todos los ingresos.

Anses dio una noticia de último momento para los jubilados de todos los ingresos.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el calendario de pagos de los jubilados de enero 2026.
  • Los cobros se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
  • Además, el próximo mes los haberes tendrán un aumento del 2,5%.
  • En ese sentido, la jubilación mínima pasará a ser de $419.303 con el bono de refuerzo incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó una excelente noticia de último momento para enero para los jubilados de todos los ingresos. Es que los beneficiarios ya pueden consultar sus fechas de cobro del primer mes del año 2026, que llegará con aumento.

Anses publicó el calendario de pagos de enero de los jubilados del haber mínimo.
Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Monto de la jubilación de ANSES en enero 2026

Con la suba prevista del 2,5%, y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000, los montos de enero quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60
  • Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • Documentos finalizados en 1: 12 de enero.
  • Documentos finalizados en 2: 13 de enero.
  • Documentos finalizados en 3: 14 de enero.
  • Documentos finalizados en 4: 15 de enero.
  • Documentos finalizados en 5: 16 de enero.
  • Documentos finalizados en 6: 19 de enero.
  • Documentos finalizados en 7: 20 de enero.
  • Documentos finalizados en 8: 21 de enero.
  • Documentos finalizados en 9: 22 de enero.

Jubilados que superan la mínima

  • Documentos finalizados en 0 y 1: 23 de enero.
  • Documentos finalizados en 2 y 3: 26 de enero.
  • Documentos finalizados en 4 y 5: 27 de enero.
  • Documentos finalizados en 6 y 7: 28 de enero.
  • Documentos finalizados en 8 y 9: 29 de enero.
