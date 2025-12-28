Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.
El monto por un hijo se mantiene como complemento de la AUH y se deposita de forma automática.
La actualización de enero toma como referencia la inflación informada por el INDEC.
El beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 14 años que cobran AUH.
No es necesario realizar trámites adicionales para acceder a la acreditación.
En enero 2026, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen un hijo reciben $52.250 en concepto de Tarjeta Alimentar. El refuerzo se acredita en la misma cuenta y fecha que la asignación mensual, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como parte del esquema de asistencia vigente.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
El beneficio está dirigido a titulares de la AUH con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive. También lo reciben personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Los valores del beneficio varían según la cantidad de hijos a cargo. Para enero 2026, los montos vigentes son:
Un hijo:$52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
La Tarjeta Alimentar no se ve afectada por la retención del 20% que rige para la AUH y se cobra en su totalidad todos los meses.
Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES
No es necesario realizar ningún trámite. Anses cruza la información de sus bases de datos y acredita el beneficio de manera automática a quienes cumplen con los requisitos. Por eso, es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi Anses.