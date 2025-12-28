Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los valores actualizados del refuerzo que acompaña a la Asignación Universal por Hijo desde el próximo mes, tras el ajuste mensual. Por + Seguir en







El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa. Freepik

El monto por un hijo se mantiene como complemento de la AUH y se deposita de forma automática.

se mantiene como complemento de la AUH y se deposita de forma automática. La actualización de enero toma como referencia la inflación informada por el INDEC .

. El beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 14 años que cobran AUH.

que cobran AUH. No es necesario realizar trámites adicionales para acceder a la acreditación. En enero 2026, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen un hijo reciben $52.250 en concepto de Tarjeta Alimentar. El refuerzo se acredita en la misma cuenta y fecha que la asignación mensual, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como parte del esquema de asistencia vigente.

ANSES AUH 3.png El refuerzo alimentario se acredita de manera automática a titulares de la AUH con hijos menores. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES El beneficio está dirigido a titulares de la AUH con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive. También lo reciben personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Los valores del beneficio varían según la cantidad de hijos a cargo. Para enero 2026, los montos vigentes son:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062 La Tarjeta Alimentar no se ve afectada por la retención del 20% que rige para la AUH y se cobra en su totalidad todos los meses.