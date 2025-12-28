Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

28 de diciembre de 2025 Inicio
La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los valores actualizados del refuerzo que acompaña a la Asignación Universal por Hijo desde el próximo mes, tras el ajuste mensual.

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.

Freepik
  • El monto por un hijo se mantiene como complemento de la AUH y se deposita de forma automática.
  • La actualización de enero toma como referencia la inflación informada por el INDEC.
  • El beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 14 años que cobran AUH.
  • No es necesario realizar trámites adicionales para acceder a la acreditación.

En enero 2026, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen un hijo reciben $52.250 en concepto de Tarjeta Alimentar. El refuerzo se acredita en la misma cuenta y fecha que la asignación mensual, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como parte del esquema de asistencia vigente.

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

ANSES AUH 3.png
El refuerzo alimentario se acredita de manera automática a titulares de la AUH con hijos menores.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El beneficio está dirigido a titulares de la AUH con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive. También lo reciben personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los valores del beneficio varían según la cantidad de hijos a cargo. Para enero 2026, los montos vigentes son:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

La Tarjeta Alimentar no se ve afectada por la retención del 20% que rige para la AUH y se cobra en su totalidad todos los meses.

ANSES AUH 2.png
El beneficio ofrece montos diferenciados según la cantidad de hijos a cargo del grupo familiar.

Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES

No es necesario realizar ningún trámite. Anses cruza la información de sus bases de datos y acredita el beneficio de manera automática a quienes cumplen con los requisitos. Por eso, es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi Anses.

