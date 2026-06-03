El encuentro más esperado: Tim Payne y Valen Scarsini se conocieron en Miami y terminaron a los abrazos El jugador neozelandés se encuentra concentrado en Miami con su selección e invito a Valen Scarsini a conocerlo. El influencer argentino fue el impulsor una campaña en redes sociales que puso al jugador en boca de todos. De qué hablaron. Por Agregar C5N en









Un momento del encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini. Redes sociales

El jugador lo invitó a Miami, donde esta concentrando y filmó el encuentro que luego subió a su instagram, "La semana pasada fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo", escribió.

Embed - Tim Payne on Instagram: "The past week has been a crazy ride but thanks to @elscarso for everything he has done for myself, my family and NZ football. Great meeting you in person today mate." View this post on Instagram

La historia arrancó cuando Scarsini buscó quién era el jugador con menos seguidores de todo el Mundial 2026. Encontró a Payne, que tenía apenas unos 4.700 seguidores en Instagram, y lanzó una campaña para convertirlo en "el jugador del pueblo". "¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad", entonces sus seguidores empezaron a seguirlo, hacer memes, videos y hicieron canciones en su honor. El jugador paso de tener 4.000 a más de 700 mil seguidores.

Scarso comentó en su publicación: "Busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial al futbolista menos conocido y después de analizar una por una, lo encontré: Tim Payne". Por eso mismo, le pidió una tarea a sus seguidores: "Tienen que empezar a seguir a @TimPayne__, reventar sus posteos con me gusta y comentarios, empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados, hay que hacer vídeos alimentando su leyenda, subir una foto con su figurita del Mundial, hay que lograr que Tim Payne esté en boca de todos".

Sorprendido por la repentina repercusión, el futbolista le respondió al influencer a través de un mensaje en instagram, "me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación. Te agradezco el apoyo, gracias, hermano".