3 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El encuentro más esperado: Tim Payne y Valen Scarsini se conocieron en Miami y terminaron a los abrazos

El jugador neozelandés se encuentra concentrado en Miami con su selección e invito a Valen Scarsini a conocerlo. El influencer argentino fue el impulsor una campaña en redes sociales que puso al jugador en boca de todos. De qué hablaron.

Por
Un momento del encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini.

Un momento del encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini.

Redes sociales

El jugador lo invitó a Miami, donde esta concentrando y filmó el encuentro que luego subió a su instagram, "La semana pasada fue una locura, pero gracias a @elscarso por todo lo que ha hecho por mí, mi familia y el fútbol neozelandés. Fue un placer conocerte en persona hoy, amigo", escribió.

Canadá será una de las sedes de la Copa del Mundo. Concé sus estadios.
Te puede interesar:

Es uno de los anfitriones del Mundial 2026 y tiene detalles destacados en sus ciudades: así es Canadá

Embed - Tim Payne on Instagram: "The past week has been a crazy ride but thanks to @elscarso for everything he has done for myself, my family and NZ football. Great meeting you in person today mate."
View this post on Instagram

La historia arrancó cuando Scarsini buscó quién era el jugador con menos seguidores de todo el Mundial 2026. Encontró a Payne, que tenía apenas unos 4.700 seguidores en Instagram, y lanzó una campaña para convertirlo en "el jugador del pueblo". "¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? Qué pasaría si hubiera un jugador que nos uniera a todos, al que todos apoyemos sin importar nuestra nacionalidad", entonces sus seguidores empezaron a seguirlo, hacer memes, videos y hicieron canciones en su honor. El jugador paso de tener 4.000 a más de 700 mil seguidores.

Scarso comentó en su publicación: "Busqué en todas las selecciones que juegan el Mundial al futbolista menos conocido y después de analizar una por una, lo encontré: Tim Payne". Por eso mismo, le pidió una tarea a sus seguidores: "Tienen que empezar a seguir a @TimPayne__, reventar sus posteos con me gusta y comentarios, empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados, hay que hacer vídeos alimentando su leyenda, subir una foto con su figurita del Mundial, hay que lograr que Tim Payne esté en boca de todos".

Sorprendido por la repentina repercusión, el futbolista le respondió al influencer a través de un mensaje en instagram, "me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación. Te agradezco el apoyo, gracias, hermano".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una canción balcánica apunta a ser la más reproducida durante el Mundial.

Millones de hinchas hacen viral al nuevo hit del Mundial 2026: adiós al "Muchachos" de Qatar 2022

Buendía viene de ser la figura de la Europa League.

Mundial 2026: el cuerpo técnico de la Selección llamó a Buendía por una posible baja

Uruguay integra el Grupo H en el Mundial 2026 junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Polémica por las cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de Uruguay: el insólito motivo

Ganó un concurso impulsado por la Presidenta y estrá en el comienzo del Mundial.

Es una joven jugadora indígena y fue invitada por la presidenta de México al partido inaugural del Mundial 2026: quién es

Las redes sociales de la Scaloneta sorprendieron con un nuevo video.

El nuevo video de la Selección argentina que emocionó a los hinchas y se volvió viral

El hincha de Estados Unidos todavía es reacio al soccer.

A días del Mundial 2026, la mayoría de los estadounidenses no tiene interés en el torneo

Rating Cero

Una fuerte discusión se generó en una actividad de la casa.

"Soberbia": la tensa pelea que se desató en Gran Hermano y tiene varios frentes de ataque

Nuevas denuncias contra Gran Hermano.

Grave denuncia de una ex Gran Hermano tras su salida del reality: "Me sacaron del juego"

Agustín Cachete Sierra confirmó los rumores de crisis con su pareja: qué dijo. 

Este famoso actor reveló la crisis en su pareja y llamó la atención de todos: qué dijo

La protagonista publicó un texto cargado de emociones tras la signifcativa pérdida.

La dolorosa muerte que golpea a una famosa argentina: "Un pedazo de mi corazón se va con vos"

La Justicia italiana rechazó el pedido de compensación económica.

Cuál es la nueva disputa en la Justicia que se abre entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El conductor no se quedó en el molde y defendió a una de las partes en la pelea mediática.

Ángel de Brito se metió en una interna feroz en la TV entre panelistas que terminó con insultos y gritos

últimas noticias

Emilia Mernes compartió un mensaje por Ni Una Menos.

Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de Amnistía Internacional

Hace 10 minutos
Un momento del encuentro entre Tim Payne y Valen Scarsini.

El encuentro más esperado: Tim Payne y Valen Scarsini se conocieron en Miami y terminaron a los abrazos

Hace 12 minutos
Una fuerte discusión se generó en una actividad de la casa.

"Soberbia": la tensa pelea que se desató en Gran Hermano y tiene varios frentes de ataque

Hace 31 minutos
Nuevas denuncias contra Gran Hermano.

Grave denuncia de una ex Gran Hermano tras su salida del reality: "Me sacaron del juego"

Hace 42 minutos
Despiden los restos de Agostina Vega. 

Familiares y amigos despiden a Agostina Vega en un velorio privado

Hace 44 minutos