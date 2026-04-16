ANSES confirmó un bono de hasta $470.000 para cobrar en abril La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un pago extraordinario para abril de 2026 que se suma a la actualización de ingresos y alcanza a grupos específicos con requisitos definidos. Por + Seguir en







El pago extraordinario se otorga por única vez a familias que adoptan. Freepik

El bono corresponde a la Asignación por Adopción y supera los $470.000 .

En abril se aplicará un aumento del 2,9% en jubilaciones y asignaciones.

El beneficio puede combinarse con otras prestaciones como la AUH.

El acceso requiere cumplir condiciones legales y presentar documentación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un bono de hasta $470.000 para cobrar en abril de 2026, que corresponde a la Asignación por Adopción. Se trata de un pago único destinado a familias que hayan concretado este proceso y que se suma al aumento general de prestaciones.

ANSES AUH 2.png El ajuste mensual sigue el ritmo de la inflación oficial. Freepik Cuánto aumentarán los haberes de jubilados y asignaciones en abril En abril, los haberes previsionales y asignaciones recibirán un incremento del 2,9%, en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y beneficios sociales. El aumento se aplica automáticamente dentro del esquema de movilidad vigente, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Cuánto puede cobrar una familia en abril El ingreso total puede variar según la combinación de beneficios. Por ejemplo, quienes reciben la AUH percibirán cerca de $106.250 por hijo, cifra que puede incrementarse hasta unos $132.839 si se suma el 20% retenido tras la presentación de la Libreta. Al incorporar el bono por adopción, el ingreso familiar puede superar ampliamente los $470.000, generando un impacto significativo en el presupuesto del hogar.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción El beneficio está dirigido a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados, titulares de PNC y beneficiarios de asignaciones sociales. También pueden acceder quienes perciban el Fondo de Desempleo o beneficios como AUH o AUE, siempre que acrediten legalmente la adopción.

Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono El trámite puede realizarse de forma presencial o digital. En ambos casos, es necesario reunir la documentación correspondiente y completar la solicitud. Desde la web o la app oficial, el proceso se puede iniciar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, lo que permite evitar traslados y agilizar los tiempos.

ANSES AUH.png La combinación de beneficios puede elevar el ingreso total. Freepik El requisito clave para cobrar el monto completo Para quienes cobran AUH, la presentación de la Libreta es fundamental para acceder al total del beneficio. Este documento certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Al completar este paso, se habilita el cobro del porcentaje retenido, lo que incrementa el ingreso mensual.