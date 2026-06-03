Así es el trámite en ANSES para poder acceder a la Certificación Negativa: ¿para qué sirve? Tramitar la Certificación Negativa de ANSES es un procedimiento gratuito, rápido y totalmente digital que puede realizarse sin necesidad de concurrir a una oficina ni solicitar un turno previo. Por Agregar C5N en









Trámite clave en ANSES.

La Certificación Negativa de ANSES acredita que una persona no registra ingresos, aportes ni prestaciones sociales.

Es un documento requerido para diversos trámites, subsidios y programas de asistencia.

Se obtiene gratis y de forma online desde la web o la app Mi ANSES.

Tiene una vigencia de 30 días y puede descargarse en formato PDF. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó la vigencia de la Certificación Negativa, un documento digital que permite acreditar que una persona no registra determinados ingresos, aportes o prestaciones dentro de los sistemas consultados por el organismo. Se trata de una constancia gratuita y de fácil acceso que suele ser requerida para realizar diversos trámites vinculados con beneficios sociales, servicios y gestiones administrativas.

En los últimos años, este comprobante ganó relevancia debido a que es solicitado por distintas entidades para verificar la situación laboral y previsional de los ciudadanos. La certificación puede ser utilizada en trámites relacionados con coberturas de salud, programas de asistencia, solicitudes de beneficios y otras gestiones que requieren demostrar la ausencia de ingresos formales o prestaciones estatales.

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La obtención del documento se realiza de manera online a través de los canales oficiales de ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina. De esta forma, el organismo busca simplificar los procedimientos y facilitar el acceso a una herramienta que permite acreditar de manera rápida y segura la situación registrada de cada persona ante organismos públicos y privados.

Para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES La Certificación Negativa de ANSES es un comprobante digital que permite acreditar oficialmente que una persona no registra determinados ingresos, aportes laborales ni prestaciones sociales dentro de los sistemas del organismo. Este documento suele ser solicitado para realizar diversos trámites vinculados con programas sociales, subsidios, coberturas de salud, becas y gestiones financieras, ya que permite verificar si el solicitante percibe jubilaciones, pensiones, asignaciones, prestaciones por desempleo o cuenta con aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista. La constancia se obtiene de manera gratuita y online a través de los canales oficiales de ANSES, facilitando la validación de la situación laboral y previsional de cada persona ante organismos públicos y privados.

ANSES a Cómo tramitar la Certificación Negativa de ANSES en 2026 Tramitar la Certificación Negativa de ANSES es un procedimiento gratuito, rápido y totalmente digital que puede realizarse sin necesidad de concurrir a una oficina ni solicitar un turno previo. Desde el sitio web oficial del organismo, los usuarios solo deben ingresar su número de CUIL o CUIT, seleccionar el período que desean consultar y generar el comprobante, que se emite de manera inmediata y puede descargarse en formato PDF para su posterior presentación. Otra alternativa es realizar la gestión a través de la aplicación Mi ANSES, utilizando la Clave de la Seguridad Social para acceder a la información personal. Independientemente del canal elegido, el documento cuenta con códigos de validación que garantizan su autenticidad y tiene una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión, lo que permite utilizarlo en distintos trámites ante organismos públicos, entidades financieras y otras instituciones que requieran acreditar la situación laboral y previsional del solicitante.