Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 3 de junio La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 3 de junio de 2026 con respecto a las Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.