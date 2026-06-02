2 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 3 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 3 de junio de 2026 con respecto a las Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 2.

Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementa en junio 2026.
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Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 10 de junio, sin importar la terminación de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de mayo con todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio.

Desempleo Plan 2

Los titulares del beneficio de Desempleo Plan 2 percibiran sus montos de mayo con todas las terminaciones hasa el 10 de junio.

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