11 de abril de 2026 Inicio
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Jubilados ANSES: los cambios en los montos de los haberes de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los nuevos valores previsionales, el refuerzo mensual y el cronograma de cobro para el cuarto mes del año.

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La suba mensual se calcula según el índice de inflación oficial.
La suba mensual se calcula según el índice de inflación oficial.Freepik

  • Los haberes aumentan un 2,9% en abril por la fórmula de movilidad.

  • La jubilación mínima asciende a $380.319,31.

  • Continúa el bono extraordinario de $70.000 para ingresos más bajos.

  • El calendario de pagos comienza el 10 de abril según DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 los jubilados cobrarán con un aumento del 2,9%, la continuidad del bono de $70.000 y un calendario de pagos ya definido. Con estos cambios, el ingreso mínimo se eleva y se mantiene el refuerzo para sostener el poder adquisitivo.

El cronograma se organiza según el último número del DNI.
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ANSES: una a una, las fechas de pago de los haberes de abril

Anses - Jubilación
El haber mínimo supera los $380.000 tras la actualización.

El haber mínimo supera los $380.000 tras la actualización.

A cuánto suben los haberes en abril

Con la actualización basada en la inflación, la jubilación mínima pasa a $380.319,31, mientras que la máxima alcanza los $2.559.188,81. El incremento se aplica de forma automática y alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional. Este ajuste responde a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se incorpora directamente en los pagos mensuales.

Bono extraordinario de $70.000

El bono de $70.000 continúa vigente en abril y se mantiene como un complemento clave para quienes perciben los ingresos más bajos. Los jubilados que cobran la mínima reciben el monto completo, mientras que quienes superan ese haber acceden a un refuerzo proporcional. De esta manera, se garantiza que ningún beneficiario cobre menos de $450.319,31 en el mes. En cambio, quienes perciben la jubilación máxima no reciben este adicional. El refuerzo también alcanza a titulares de la PUAM y PNC.

Calendario de pagos de abril

El cronograma se organiza según la terminación del DNI:

Jubilados con haberes mínimos

  • DNI 0: 10 de abril

  • DNI 1: 13 de abril

  • DNI 2: 14 de abril

  • DNI 3: 15 de abril

  • DNI 4: 16 de abril

  • DNI 5: 17 de abril

  • DNI 6: 20 de abril

  • DNI 7: 21 de abril

  • DNI 8: 22 de abril

  • DNI 9: 23 de abril

Anses - Jubilación
El refuerzo se mantiene para sostener ingresos bajos.

El refuerzo se mantiene para sostener ingresos bajos.

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 24 de abril

  • DNI 2 y 3: 27 de abril

  • DNI 4 y 5: 28 de abril

  • DNI 6 y 7: 29 de abril

  • DNI 8 y 9: 30 de abril

Los pagos incluyen el haber mensual y el bono correspondiente, en los casos en que aplique.

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