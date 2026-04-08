8 de abril de 2026 Inicio
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AUH ANSES: personas que no podrán acceder a la Asignación por Hijo en abril

Las revisiones del organismo definen la continuidad del ingreso. Cumplir con las condiciones evita interrupciones en la acreditación.

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No todos los beneficiarios que cobraron en meses anteriores tienen asegurada la acreditación en abril.

No todos los beneficiarios que cobraron en meses anteriores tienen asegurada la acreditación en abril.

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  • El aumento de abril no garantiza la continuidad del cobro para todos los titulares.
  • Existen condiciones laborales y de ingresos que pueden provocar la suspensión del beneficio.
  • La edad de los hijos y la residencia también influyen en la permanencia dentro del sistema.
  • El incumplimiento de requisitos obligatorios puede derivar en la retención o baja del pago.

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó para el mes de abril los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero también reforzó los controles que determinan quiénes continúan dentro del sistema. Este proceso se enmarca en la movilidad mensual que ajusta los montos según la inflación, pero al mismo tiempo implica revisiones periódicas sobre la situación de cada grupo familiar.

La gestión se realiza de forma digital a través de los canales habilitados por el organismo.
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Por este motivo, no todos los beneficiarios que cobraron en meses anteriores tienen asegurada la acreditación en abril, ya que existen condiciones específicas que pueden generar la suspensión del pago.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social
Además, se confirmó que los montos de la asignación experimentarán un aumento debido al incremento en la inflación.

Además, se confirmó que los montos de la asignación experimentarán un aumento debido al incremento en la inflación.

Quiénes no podrán cobrar la AUH en abril

Uno de los principales motivos de baja está vinculado a cambios en la situación laboral. Si uno de los padres accede a un empleo registrado o se inscribe como monotributista fuera de las categorías habilitadas, la AUH se reemplaza por el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

También influye el nivel de ingresos del grupo familiar. En caso de superar el límite equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, el beneficio se interrumpe de forma automática. Otro factor clave es la edad de los hijos. La prestación se otorga hasta los 17 años inclusive, por lo que al cumplir 18 el sistema da de baja el pago, salvo en situaciones de discapacidad donde no existe límite etario.

AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

A su vez, pueden surgir inconvenientes por no cumplir con requisitos administrativos. La falta de residencia legal en el país en el caso de extranjeros o el incumplimiento en la presentación de la Libreta AUH pueden afectar la continuidad, generando retenciones o incluso la suspensión si la situación se prolonga.

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