José Luis Daza reconoció un "crecimiento menor al esperado" El viceministro de Economía aceptó el planteo de los distintos sectores de la sociedad y la producción. Afirmó que el Gobierno no "está preparando un plan platita" y que a pesar de los datos de crecimiento ven signos positivos pero "mucha impaciencia". Por Agregar C5N en









José Luis Daza, viceministro de Luis Caputo. Imagen optimizada con IA

El viceministro de Economía, José Luis Daza, admitió que el "crecimiento es menor al esperado", aunque ve señales positivas. Además, sostuvo que hay mucha impaciencia entre los argentinos.

En el marco del 16° Foro de ABECEB, el funcionario afirmó que el Gobierno generó cambios regulatorios y que "levemente se está empezando a recuperar el crédito y la masa laboral".

"Tenemos que facilitar todas aquellas medidas que, sin ser populistas, nos ayudan a completar mercados. Son medidas que tomaríamos hubiera elecciones o no. Son las correctas para ayudar a la gente, independientemente del calendario electoral, y necesarias para crecer a largo plazo y acompañar a las familias de clase baja y media”, afirmó en el foro organizado por la consultora y agregó que "todo lo que estamos haciendo en el Gobierno es para tratar de ayudar a la gente sin populismos, sin facilismos, sin atajos, justamente. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Número uno, tenemos que conseguir, consolidar y establecer la estabilidad".

En otro pasaje el viceministro de origen chileno puso el ejemplo de su país natal al recordar que "no siempre se caracterizó por mantener las políticas de Estado, más allá del signo político del gobierno de turno". Según su mirada destacó que el mérito de la concertación de "centroizquierda" que gobernó después fue sostener medidas pro mercado que había aplicado la derecha.

Riesgo país sin techo El riesgo país atraviesa una nueva y tensa jornada financiera al ubicarse en los 927 puntos, su máximo en el año. Por su parte, los bonos en dólares se hunden en Wall Street hasta casi 3%, mientras que el dólar oficial se mantiene en torno a los $1.550 y el Contado con Liquidación (CCL), cerca de los $1.700.

En tanto, las acciones argentinas sufren mermas hasta 14,4% en el caso de Mercado Libre, seguido por Banco Supervielle (-5,8%) y Edenor (-4,9%). Contrario al desempeño de los bonos, el MSCI Merval sube 0,6%, llegando a los 87.865,240 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más suben son Grupo Supervielle (+1,9%), Edenor (+1,4%), y BYMA (+1%). A diferencia de los ADRs (que cotizan en dólares en Nueva York), las acciones del Panel Líder del Merval en la plaza local (en pesos) presentan un panorama con variaciones adicionales por el tipo de cambio, aunque mantienen una tendencia marcadamente negativa en la rueda y acumulados preocupantes a mediano plazo.