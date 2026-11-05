La diputada Monzón le exigió explicaciones a Caputo: "Las pymes necesitan producir, no sobrevivir entre deudas y embargos" La diputada nacional presentó un pedido de informes para conocer el alcance real de las medidas anunciadas por el ministro ante la Unión Industrial Argentina. Por Agregar C5N en









La diputada nacional le apuntó a Caputo.

La diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución con 30 requerimientos de información al Poder Ejecutivo sobre la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, el plan de pagos de 18 cuotas, la utilización de saldos a favor de exportadores y los créditos anunciados para la industria automotriz.

“El Gobierno anuncia alivio después de asfixiar a las PyMEs. Suspender un embargo no recupera las ventas, no baja las tasas y no devuelve los puestos de trabajo perdidos”, afirmó.

Monzón cuestionó que se anuncien medidas sin precisar cuándo entran en vigencia, a quiénes alcanzan ni qué ocurrirá con las deudas y los intereses acumulados. “Si en mayo de 2027 vuelve una ola de embargos, esto no es una solución: es patear la crisis para adelante”, advirtió.

Los reclamos al ministro Caputo La iniciativa también exige conocer cuántas empresas serán beneficiadas, cuántos empleos están en riesgo y por qué se prioriza el financiamiento de un solo sector, mientras miles de industrias, comercios y economías regionales enfrentan dificultades para sostener su actividad.

Además, reclama explicaciones sobre la propuesta de eliminar el impuesto de sellos, que podría afectar los recursos provinciales y condicionar la compensación nacional a la adhesión a regímenes impulsados por el Gobierno. “No hay recuperación económica posible con las fábricas paradas, los comercios vacíos y las familias endeudadas. No alcanza con que cierren los números si cierran las PyMEs”, agregó la diputada.

“Queremos respuestas concretas, transparencia y políticas que defiendan la producción argentina y el trabajo. Las PyMEs no necesitan otra conferencia de anuncios: necesitan poder seguir abiertas”, concluyó Monzón.