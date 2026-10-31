No hay acuerdo: se profundizan las diferencias en el Gobierno sobre qué hacer con las PASO

La búsqueda de dar de baja las primarias empezó a tener fisuras en la Casa Rosada. Los gobernadores patean las respuestas mientras el tiempo se agota. El peronismo cierra sus filas sobre ese tema y analiza los escenarios posibles con o sin esa instancia electoral. Bullrich cada vez genera más ruido interno y el tratamiento del Presupuesto 2027 parece lejano. En una semana llega el Papa.

El debate por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volvió a calentarse en la Casa Rosada. Esta semana no hubo Mesa Política, que es donde el oficialismo venía planteando su estrategia con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, a la cabeza, pero así y todo surgieron versiones cruzadas.

Siempre los ejecutivos cuentan con la facilidad de ordenarse más rápido que su oposición por tener algo más claro el comando, en este caso del presidente, Javier Milei, pero sobre todo de su hermana. Así y todo, cada día que pasa las diferencias se profundizan con este y otros temas.

Según supo este medio, con respecto a las PASO el dilema gira en torno a la postura oficial que afirma que es clave "suspender esa instancia en el caso que no se pueda eliminar, incluso si es a principios del 2027", y por otro lado la versión más ligada a las espadas legislativas oficiales de que hay que "soltar el tema y competir sin modificar ninguna condición". "Además, el tiempo no nos da para tratarlo antes del 31 de diciembre", concluyen. Y recuerdan que se acortan los tiempos para el tratamiento del Presupuesto 2027 también .

El Gobierno apuesta a que esta semana sea clave y que las negociaciones que viene llevando adelante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, cursen efecto en los gobernadores aliados y se pueda avanzar en su tratamiento en el Senado de la Nación, por donde entró la reforma política y electoral.

La misma que incluye, como viene contando este medio, las modificaciones al financiamiento de los partidos y también el proyecto de Ficha Limpia, este último incorporado como gesto al PRO para lograr su acompañamiento. Es el espacio que lo viene empujando desde el comienzo del gobierno de Milei.

La dificultad principal que surge ahí son las distancias con la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que, en su tándem de días de lealtad absoluta y días de distancia explícita a través de los medios y sus redes, tuvo una semana completa de gestos alineados con lo segundo.

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia.Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación.Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel.La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026

Nada indica que esté dispuesta a ponerse al hombro la negociación por las PASO en términos parlamentarios y menos después de que este último jueves el entorno presidencial se ocupara de instalar en diferentes medios que la voluntad de la secretaria de la Presidencia de cara al 2027 es sacarle la jefatura de la bancada. Si eso pasa, el análisis indica que los hermanos Milei deben tener presente que se ganan una competidora en la instancia de primarias.

Hoy la apuesta gubernamental es un pleno al talento de Santilli. Pero tiene dos dificultades. Primero, que ningún gesto al PRO que pueda persuadir a Mauricio Macri -como lo sería avanzar con Ficha Limpia, para que dirigentes con sentencia firme no se puedan presentar a elecciones- garantiza que su primo Jorge acompañe la propuesta de suspender o eliminar la competencia de primera instancia a nivel nacional. El mandatario porteño muestra cada vez más autonomía y, si bien marca sintonía con el oficialismo nacional, no se la juega por completo.

Lo segundo son los gobernadores radicales que por lo bajo apoyan las declaraciones de su par mendocino Alfredo Cornejo, que hace pocos días aprovechó en el foro por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Rosario para dejar en claro que "el tema hay que analizarlo y en Mendoza la instancia de primarias ha sido beneficiosa".

El gobernador cordillerano sabe de la intención de la Rosada de instalar como candidato al actual diputado y exministro de Defensa, Luis Petri, para que le compita y, sin la herramienta, las tensiones con el Gobierno serían interminables hasta el cierre de listas. No le quedaría carta para negociar y, mientras, hace valer a los dos senadores que le responden -Mariana Juri y Rodolfo Suárez- y que son fundamentales para la mayoría absoluta de 37 manos. "Creo que se ha hecho un mito alrededor de los costos de las elecciones. Peor es elegir mal", remató.

Cabe recordar que la búsqueda oficial es la eliminación a nivel general, pero después cada provincia puede mantener las PASO para las competencias locales.

En ese encuentro Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Santilli lograron tener presentes a la mitad de los jefes provinciales del país. Además del anfitrión, Maximiliano Pullaro, y el mendocino estuvieron Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Karina Milei destacó el objetivo del RIGI: "Acá tienen que ganar todos"https://t.co/QnpicMhwCE — C5N (@C5N) October 29, 2026

En su alocución, la secretaria general les prometió a los mandatarios ganancias y regalías de Vaca Muerta y participación en todas las propuestas presentes y futuras de grandes inversiones. Ninguno terminó de comprar el argumento, que fue un claro empujón a las charlas en continuado con el jefe de ministros.

El escenario quedará congelado en una semana con la llegada de León XIV a la Argentina, previa recorrida por Uruguay, lo que también le demorará los tiempos al oficialismo para terminar de acomodar su agenda de intenciones en la recta final de año. Y si bien apela a que la mirada fraternal que viene a traer el Papa lo pueda ayudar en sus vínculos políticos, nada confirma que después de lo que evidencie en materia de faltas a los vulnerados de nuestra sociedad esa visita, no vaya a haber más de un mandatario que quiera estar más lejos que cerca.

El peronismo mueve para mantener las PASO

Mientras tanto, en el peronismo no hubo mayores movimientos con respecto a la postura que se consiguió sobre las PASO en la primera Cumbre PJ de agosto y que se reafirmó en la segunda de hace una semana. "Vamos a hablar con los gobernadores y legisladores que haga falta para generar nuestros acuerdos y mantenerlas", le confirmó a este medio un diputado nacional al tanto de las conversaciones diarias que mantienen las distintas tribus de la principal oposición. En esa afirmación queda clara la búsqueda de ampliación que suena cada vez más en ese espacio.

Sobre ese punto queda expuesto que la estrategia está abocada a quien habla primero y genera mejor sintonía con los gobernadores o promete un futuro más optimista. Si bien es verdad que el Gobierno profundiza los contactos con los jefes provinciales dialoguistas, también muchos de ellos, como es el caso de Gustavo Sáenz de Salta, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro, están en línea directa con los dirigentes que integran la Cumbre pejotista.

A ese punto se le suma el tiempismo con el que se comenzaron a manejar una vez que revelaron la estrategia oficial y notaron que primero era clave "cobrar" y después dar los apoyos. Eso demuestra cómo a La Libertad Avanza le dejaron de funcionar las promesas y debe sí o sí demostrar con recursos concretos y acuerdos firmados las "buenas intenciones para con los mandatarios". Sin ir más lejos, la imposibilidad de abordar la reforma política desde su anuncio hasta la fecha corresponde a que, como no hubo propuestas concretas o cumplidas, tampoco los mandatarios confirmaron los apoyos que el Ejecutivo necesita. El ala política conformada por Bullrich, Santilli y Luis Caputo volvieron a insistir con que "hay que generar acuerdos ya" y no esperar más.

En el caso que el Gobierno logre suspender las primarias, en Fuerza Patria saben que a pesar de confiar en "que van a terminar todos juntos" habría que sortear el escenario de unas PASO bonaerenses sin que las haya a nivel nacional. "Ahí el desafío es cómo sortear el empuje electoral a nivel país si en Buenos Aires gana, por ejemplo, una interna el candidato de un espacio que no es el que representa después a la fuerza a nivel nacional", complejizó un dirigente que está a cargo del análisis de los escenarios que puede tener que sortear el peronismo el próximo año.

El último factor es el análisis que algunos consultores empezaron a marcar en los últimos días sobre el beneficio o perjuicio de Milei si se baja esa instancia electoral. ¿Le conviene al Presidente no contar con esa herramienta que puede despertar al electorado que ya no lo acompaña, pero que por antiperonista vota cualquier cosa? La única certeza es que el Gobierno solo se enfoca en lo que cree le puede hacer más daño a sus competidores en la carrera 2027.