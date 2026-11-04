4 de noviembre de 2026 Inicio
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Luis Caputo, sobre la derrota de Donald Trump en las elecciones en EEUU: "Era esperado, tal vez no por tanto"

El ministro de Economía expuso en la conferencia anual de la Fundación FIEL, donde aseguró que el resultado no cambia la relación entre ambos países. A su vez descartó sobresaltos en los mercados: "Algunos decían que hoy íbamos a tener un miércoles negro".

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El economista brindó un discurso.

El economista brindó un discurso.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó ante economistas en la conferencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde habló sobre la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos. “¿Cuánta gente creyó que, como ganaron los demócratas, hoy íbamos a tener un miércoles negro en los mercados? ¿Adivinen qué? El mercado ya se había adelantado”, remarcó.

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En tal sentido, dio a entender que este resultado “no cambia” para Argentina y que “era esperado, tal vez no por tanto pero no va a cambiar esencialmente la relación”. Pese a que el Gobierno le intente restar importancia, el riesgo país se ubica en los 830 puntos básicos. El índice medido por JP Morgan se disparó en la jornada de martes, mientras que los bonos soberanos sufrieron caídas y las acciones cotizaron mixto.

Sobre el tipo de cambio Caputo expresó que esta semana "se ha dicho de todo: que hay que poner cepo, flotar, comprar menos, más, que está atrasado, adelantado", y aclaró que para el Gobierno el "tipo de cambio como variable que influye en la competitividad es probablemente una de las variables que menos influye. No es la forma que típicamente se ve esto en Argentina porque jamás se atacaron en el pasado los verdaderos problemas".

"Cuando no intentas resolver los verdaderos problemas te agarrás de lo que tenemos a mano y siempre era el tipo de cambio: tratemos que argentina sea competitivo devaluando. Y así nos fue, devaluamos más que ningún país del mundo y fuimos de los países menos competitivos", sentenció.

También volvió a defender las medidas económicas del Gobierno y sostuvo que la gestión de Javier Milei logró ordenar la economía sin avanzar sobre los contratos ni la propiedad privada. En ese sentido, cuestionó las decisiones de administraciones anteriores, como el Plan Bonex, el corralito, las estatizaciones y los defaults, y advirtió que esas medidas tuvieron consecuencias negativas a largo plazo.

La credibilidad en Argentina no se ha perdido por errores económicos puntuales, se ha perdido por violar la propiedad privada”, afirmó. Además, remarcó que esas políticas fueron impulsadas tanto por economistas de izquierda como de derecha y aseguró: “Nosotros no vamos a hacer nada de eso”. Por último, planteó que en las próximas elecciones la sociedad deberá elegir entre regresar a un escenario de inflación, desabastecimiento, piquetes y narcotráfico o “apostar a ser un país serio con crecimiento”

Kicillof, sobre las elecciones en EEUU: "Fue un resultado contundente en contra de Trump"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y sostuvo que la jornada representó un revés categórico para el presidente Donald Trump. Tras presentar el operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a Luján, el mandatario bonaerense evaluó las consecuencias internacionales de la votación, y remarcó que "el mensaje que nos deja esta elección es que hay un mundo en disputa, que el nuevo orden mundial no está escrito".

"Lo del martes fue un resultado contundente en contra de Trump", remarcó Kicillof en diálogo con C5N, consultado sobre el panorama electoral estadounidense. Según su análisis, el desempeño del Partido Demócrata superó las expectativas iniciales de la contienda: "Por supuesto que a favor de los demócratas, pero en contra de Trump arriba incluso de las previsiones más optimistas".

El gobernador bonaerense encabezó el primer Plenario Federal del MDF en la UTN de Villa Domínico.

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El impacto local y un "mundo en disputa"

Para el mandatario bonaerense, el resultado electoral envía una señal clara hacia el contexto internacional y repercute de manera directa en la política nacional. "El mensaje que nos deja esta elección es que hay un mundo en disputa, que el nuevo orden mundial no está escrito", afirmó, rechazando cualquier posición "de sumisión, de subordinación".

Finalmente, Kicillof consideró que la votación funcionó como una evaluación hacia la conducción republicana. "Fue para Trump una derrota contundente y creo que eso afecta al planeta entero, a Argentina, a Milei y por supuesto que al mundo", concluyó.

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