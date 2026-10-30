30 de octubre de 2026 Inicio
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El Banco Central aceleró la compra de dólares y en octubre acumuló casi el triple que en el mes pasado

La autoridad monetaria logró triplicar las compras respecto del mes pasado al adquirir u$s1.395 millones. Sin embargo, la baja en la cotización del oro y la dinámica bancaria de fin de mes impulsaron un retroceso en el stock bruto de reservas.

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La autoridad monetaria venía de dos meses flojos en términos de compra de dólares.

La autoridad monetaria venía de dos meses flojos en términos de compra de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la última jornada de octubre con compras por u$s96 millones, consolidando su segunda rueda consecutiva con saldo positivo. De este modo, la autoridad monetaria acumuló un saldo comprador de u$s1.395 millones durante el mes, lo que representa casi el triple de los u$s474 millones adquiridos en septiembre. En el balance general en lo que va del año, la entidad monetaria ya suma u$s15.963 millones en compras dentro del mercado oficial.

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A pesar de la intervención compradora del Central, las reservas brutas sufrieron un descenso de u$s1.592 millones en la jornada, ubicándose en un stock final de u$s48.562 millones. Esta baja obedeció principalmente a la caída superior al 3% en la cotización del oro -uno de los activos clave dentro de las reservas internacionales del BCRA- y a los movimientos bancarios habituales del cierre de mes, según consignó Ámbito. No obstante, analistas de la City estiman probable una recomposición de los niveles durante las primeras ruedas de la próxima semana.

En cuanto al mercado minorista, el dólar cotizó sin variaciones a $1.560 para la venta en el Banco Nación, con un dólar tarjeta ubicado en torno a los $2.028 y el billete informal o blue operando en $1.565. Por su parte, en el ámbito de los tipos de cambio financieros, el dólar MEP avanzó un 0,5% hasta alcanzar los $1.568,10, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó un 1% para situarse en $1.660,94.

La evolución de las reservas a lo largo de los meses.

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