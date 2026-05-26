La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció los nuevos valores del mes entrante: cómo quedan los montos.

ANSES confirmó un nuevo aumento para junio de 2026 que impactará sobre jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones familiares. La actualización será del 2,58% y se aplicará según la variación del Índice de Precios al Consumidor de abril difundido por el INDEC .

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El esquema de movilidad vigente desde 2024 establece ajustes mensuales automáticos en base a la inflación. Por ese motivo, los beneficiarios no deberán hacer trámites para acceder a los nuevos montos, ya que la actualización se acreditará de manera automática.

El incremento alcanzará a la Asignación Universal por Hijo ( AUH ), las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares y otros programas sociales administrados por ANSES.

Con la actualización de junio, la AUH tendrá un valor bruto estimado de $144.960 por menor. Como ocurre habitualmente, ANSES retendrá el 20% hasta la presentación de la Libreta de Salud y Educación, por lo que el monto mensual efectivo será de $115.968 . En el caso de la AUH por discapacidad , el haber bruto llegará a $472.007 y el importe directo quedará en $377.605.

Dentro del SUAF también habrá nuevos valores para trabajadores registrados y monotributistas. El primer tramo de ingresos cobrará una asignación por hijo cercana a los $72.488.

AUH 1 ANSES.png Freepik

Además, los montos previstos desde junio 2026 serán los siguientes:

Asignación por hijo con discapacidad: $236.013

Prenatal: $72.488

Asignación por nacimiento: $84.495

Pago único por adopción: $505.168

Asignación por matrimonio: $126.513

Asignación por cónyuge: $17.588

ANSES también actualizará los límites de ingresos para acceder al sistema. El tope individual rondará los $2,97 millones, mientras que el ingreso máximo del grupo familiar superará los $5,94 millones.

Jubilados-Anses

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará

Las familias que perciben la AUH seguirán cobrando la Tarjeta Alimentar junto con la prestación principal. Desde mayo de 2026, los valores quedaron establecidos en $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres hijos o más.

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo también reciben el monto mínimo de la asistencia alimentaria. Según informó ANSES, estos pagos continuarán acreditándose junto con las prestaciones habituales del organismo.