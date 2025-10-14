Tenés que saberlo: por este motivo te pueden dar de baja del monotributo de ARCA en octubre 2025 Los mecanismos automáticos de control buscan filtrar casos irregulares sin necesidad de intervenciones manuales. Por







ARCA dió a conocer quiénes serán excluidos del Monotributo.

Un cambio reciente en las normativas del Monotributo ARCA despertó alertas entre contribuyentes sobre posibles causales que podrían llevar a la baja del régimen a partir de octubre de 2025. La medida genera inquietudes especialmente en quienes ya enfrentan incumplimientos o discrepancias en su situación fiscal.

Esta nueva modalidad pone en primer plano la importancia de mantener las obligaciones al día y respetar los límites establecidos por cada categoría. Se espera que esta decisión incida en miles de pequeños contribuyentes, quienes deberán revisar su estado con urgencia para evitar sorpresas.

Por qué pueden darte de baja del monotributo de ARCA en octubre 2025 ARCA ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos. Pexels

La baja de oficio del Monotributo se aplica cuando un contribuyente acumula una deuda durante 10 meses consecutivos. En estos casos, ARCA notifica la situación y ofrece distintas alternativas para reingresar al Régimen Simplificado.

Además de esta baja automática, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero también puede disponer la exclusión de un contribuyente si detecta alguna de las siguientes situaciones: