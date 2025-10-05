5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

El incremento responde al aumento del valor de la harina, los insumos y los alquileres tras la derogación de la ley que los regulaba.

Por
Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

Inflación: las panaderías bonaerenses aumentan un 12% el precio del pan

La Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (CIPAN) informó que, a partir del lunes 6 de octubre, las panaderías de todo el territorio bonaerense aplicarán un aumento del 12%en el precio del pan y de todos los productos panificados.

La recaudación de septiembre cayó 9% en términos reales y complica aún más el escenario fiscal
Te puede interesar:

La recaudación de septiembre cayó 9% en términos reales y complica aún más el escenario fiscal

“Fue una decisión tomada por unanimidad, por la Comisión Directiva y por numerosos representantes de centros de panaderos”, explicó Martín Pinto, directivo de la entidad y uno de los principales referentes del sector.

Según detalló, la suba responde al incremento sostenido de los costos de producción, en especial del precio de la harina, que en las últimas semanas también aumentó un 12%.

“Nos vemos obligados a aumentar nuestros productos debido a las constantes subas del precio de la harina y de la mayoría de las materias primas e insumos con los que trabajamos”, justificó Pinto.

El dirigente recordó que desde abril pasado no se registraban actualizaciones en los precios, pero advirtió que la situación se volvió “insostenible”. “Ahora también tenemos el problema de los alquileres. Al haber sido derogada la ley de alquileres por el Gobierno nacional, hay colegas que están teniendo que renovar los contratos de los locales con ajustes cada dos meses y hasta mensuales en algunos casos”, remarcó.

Con la nueva escala de precios, el kilo de pan tendrá un valor mínimo sugerido de 2.800 pesos en los barrios y de entre 3.000 y 3.300 pesos en las zonas céntricas, según los costos de producción de cada establecimiento.

“Este aumento busca sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo en un contexto donde los márgenes de rentabilidad se redujeron al mínimo”, concluyó Pinto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

La actividad de la fundición cayó 15,2% interanual en agosto

En agosto el consumo cayó un 0,6% mensual.

Advierten que en agosto el consumo cayó un 0,6% mensual

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

Octubre arranca con subas en alquileres, transporte, prepagas, colegios y servicios

Aseguran que el INDEC utiliza la canasta básica de 2004.

Desde la UCA aseguraron que "lo que bajó es el indicador, no la pobreza"

Los salarios subieron un 2,5% en julio y le ganaron a la inflación.

Los salarios subieron un 2,5% en julio y volvieron a ganarle a la inflación

Los bolsillos de las familias, golpeados por las medidas de Javier Milei.

La canasta de servicios públicos del AMBA aumentó tres veces más que la inflación en la era Milei

Rating Cero

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

El cantante country habría comenzado una nueva relación, mientras la actriz busca superar la ruptura de su matrimonio de 19 años.

Se separó de Nicole Kidman tras 19 años y ya tendría nueva pareja: cómo está la situación amorosa de Keith Urban

La modelo dio a conocer el perfume que suele utilizar y sorprendió con su precio.

Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann y cuánto cuesta

Animal no es solo una serie sobre un veterinario en apuros. Es una reflexión sobre los cambios sociales, la adaptación personal y la importancia de reinventarse. Con un enfoque que mezcla lo rural y lo urbano, lo clásico y lo moderno, la serie ofrece una mirada fresca y emotiva al mundo de los animales y sus cuidadores.
play

De qué se trata Animal, la serie española que está dando que hablar y llegó a Netflix

últimas noticias

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, este lunes 6 de octubre

Hace 6 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 6 de octubre

Hace 19 minutos
De enemigo a posible candidato: Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

Santilli, el dirigente que Javier Milei y Espert despreciaban y ahora puede encabezar la lista libertaria

Hace 21 minutos
Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Hace 39 minutos
José Luis Espert.

Diputados: piden que LLA pague las nuevas boletas si hay que reimprimirlas por la renuncia de José Luis Espert

Hace 40 minutos