CABA: en septiembre una familia necesitó $1,2 millones para no ser pobre

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, la pobreza alcanzó al 21,1% de la población y la indigencia al 6%. En un año, la cantidad de hogares pobres cayó por tercera vez consecutiva, impulsada por la mejora de ingresos frente a los precios.

Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores con vivienda propia, necesitó en septiembre $1.255.934 para no ser pobre y $674.757 para cubrir la canasta alimentaria y no caer en la indigencia, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

El pueblo celebrará la primera edición de la Fiesta del Asado Campero el 19 de octubre.
Ambos indicadores subieron un 2,1% mensual, mientras que en términos interanuales la línea de pobreza aumentó 26,4% y la de indigencia 23,7%, frente a una inflación del 2,2% en el mismo período.

El informe del organismo detalla los tramos sociales en función del ingreso familiar:

  • No pobres vulnerables: entre $1.255.933 y $1.597.902

  • Sector medio frágil: entre $1.597.902 y $1.997.377

  • Clase media: entre $1.997.377 y $6.391.608

  • Sectores acomodados: por encima de $6.391.608

En el segundo trimestre del año, la pobreza alcanzó a 650.000 personas (21,1%) y la indigencia a 183.000 (6%). Medido en hogares, el 16,9% se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 4% en situación de indigencia.

En la comparación interanual, el Idecba registró una reducción de 129.000 hogares y 339.000 personas pobres. “Los aumentos en los ingresos, laborales y no laborales, superaron a la suba de precios, generando una baja interanual por tercer trimestre consecutivo”, explicó el organismo.

El 23,5% de los hogares pobres no alcanza a cubrir la canasta alimentaria. Los mayores niveles de pobreza se concentran en la Zona Sur (25,4%) y en hogares con niños menores de 14 años (27%). En ese grupo etario, el 32,5% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares pobres, una mejora frente al 45,4% del año pasado.

Los hogares en pobreza tienen, en promedio, 2,9 integrantes, frente a 2,3 en el promedio general. El ingreso medio de un hogar indigente es de $96.381, mientras que el de un hogar pobre no indigente asciende a $279.303. Para salir de la pobreza, cada hogar necesitaría recibir $351.165 adicionales, lo que representa un 34,4% del costo de la canasta básica total.

El informe también muestra una expansión de los sectores medios y acomodados, que hoy abarcan al 63,9% de los hogares porteños. La clase media representa el 53,1% y los sectores altos, el 10,8%.

En conjunto, los hogares en condición de vulnerabilidad, pobres más vulnerables, representan el 26,8% del total, cifra que un año atrás llegaba al 38,3%.

