El panel de Marvel en la NYCC confirmó el estreno de 5 series previstas para 2026 con las que la compañía quiere recuperar a los fans.

Los últimos años no están siendo buenos para Marvel . El cine de superhéroes ha entrado en una fase de declive y la compañía que durante toda una década reinó en taquilla ve ahora cómo sus multimillonarias producciones no cuajan como antes. Pero 2026 debe ser un año de cambios y, por eso, Marvel lo va a dar todo con nuevas series y películas . En la gran pantalla veremos dos de los estrenos que más ilusión generan: Spider-Man: Brand New Day y Avengers: Doomsday . Pero, por fin, también conocemos exactamente qué es lo que llegará a Disney+ .

En la ComicCon de Nueva York celebrada este pasado fin de semana, Marvel contó con su propio panel destinado a la producción televisiva de series. En él, desvelaron su calendario completo de 2026 en streaming . En total, La Casa de las Ideas estrenará cinco series , una de las cuales estaba prevista para finales de 2025 pero que finalmente se ha retrasado.

Las series de Marvel que se estrenarán en 2026 son Wonder Man, Daredevil: Born Again T.2, X-Men 97 T.2 , Tu amigo y vecino Spider-Man T.2 y Vision Quest . Es decir, dos series completamente nuevas y tres ya estrenadas que ahora regresarán con sus próximos episodios . Además, también se trata de tres producciones en imagen real y dos de animación . En definitiva, una estrategia equilibrada con la que la compañía quiere recuperar el terreno perdido el año que viene.

Durante el panel se anunciaron las diferentes fechas de estreno de las series de Marvel para 2026 . Pero también se mostraron tráileres, imágenes y se dieron detalles de lo que está por venir en cada una de ellas.

Uno de los grandes momentos del panel de Marvel en la NYCC fue el lanzamiento del primer tráiler oficial de Wonder Man. La serie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II seguirá a Simon Williams, un hombre que audiciona para un papel en el remake de la clásica película 'Wonder Man'.

Daredevil: Born Again T.2

Fecha de estreno: Marzo de 2026.

Sobre la segunda temporada de Daredevil: Born Again, Marvel sabía que no podía decepcionar porque es una de las series más esperadas de todo 2026. Por ello, no dudaron en mostrar en exclusiva para los asistentes su primer tráiler. Así, los actores Charlie Cox y Krysten Ritter se reunieron en el escenario para mostrar el avance. En él puede verse el nuevo traje negro del Hombre sin Miedo, que también tiene su primera imagen oficial de la mano de Entertainment Weekly para disfrutar, por fin, de su glorioso símbolo de la doble D en el pecho.

A su vez, Karen y Matt aparecen besándose y bailando, confirmando que han vuelto en la temporada 2 de Daredevil: Born Again. Por otro lado, el tráiler incluye los esperados regresos de Jessica Jones y Foggy, desmintiendo al actor Elden Henson que hace unos días dijo que no aparecería. Por último, Willson Fisk también tiene su momento haciendo boxeo. Además, el villano tendrá un nuevo rival, un tal Mr. Charles interpretado por Matthew Lillard. Como añadido, Marvel confirmó que Daredevil: Born Again conectará con Spider-Man: Brand New Day.

X-Men 97 T.2

Fecha de estreno: Verano de 2026.

Sobre X-Men 97' no se dieron demasiados detalles más allá de confirmar que se estrenará en verano. Eso sí, se mostraron también en exclusiva un primer tráiler y algunas imágenes y diseños de personajes, incluyendo a Apocalipsis, que será el gran villano de esta nueva entrega. Los héroes protagonistas están perdidos en el tiempo y deben encontrar su camino de vuelta a casa en la década de los años 90.

Pero es que, además de todo esto, se anunció que X-Men 97' tendrá tercera temporada en Disney+. La renovación de la serie no pilla por sorpresa a los fans, puesto que es una de las producciones más aclamadas y de mayor calidad de Marvel en mucho tiempo. Por ello, la segunda tanda de este reboot de la serie clásica de hace 30 años seguirá, al menos, una entrega más.

Tu amigo y vecino Spider-Man T.2

Fecha de estreno: Otoño de 2026.

Otra de las grandes sorpresas en la animación de Marvel reciente fue Tu amigo y vecino Spider-Man. Sin llegar a la excelencia de X-Men 97', sí que trata una nueva historia de orígenes de Peter Parker muy sólida y entretenida. En la segunda mitad de 2026 llegará su temporada 2 que, de hecho, contará con algunos regresos muy esperados.

Nuevamente, en la NYCC se mostró un tráiler exclusivo para asistentes. En él se confirmó que la segunda temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man incluirá a Venom, Gwen Stacy y el retorno de Daredevil, quien ya apareció en la primera temporada. Otros personajes que vuelven son Norman y Harry Osborn, Doctor Ocotopus, Camaleón y Escorpión. Por su parte, la joven Nico Minoru empezará a desarrollar sus poderes mágicos.

Vision Quest

Fecha de estreno: 2026.

La última serie de Marvel en 2026 será Vision Quest. Durante años se rumoreó con su desarrollo, aunque Marvel no confirmó nunca nada, pero en los últimos meses ya se daba por hecho que estaba en marcha, por lo que no tenía sentido ocultarlo por más tiempo. La trama seguirá a la Visión Blanca, a quien vuelve a dar vida Paul Bettany. Esta versión del personaje, que debutó en Bruja Escarlata y Visión, cuenta con los recuerdos del andoride original, pero tiene dificultades para procesar emociones.

Junto a él estarán otros seres digitales muy conocidos de Marvel, que tendrán por primera vez versiones humanas. Hablamos de FRIDAY, EDITH, DUM-E y JARVIS, los distintos asistentes que Stark creó con los años. Sin embargo, hay uno más: Ultrón. El villano volverá a la serie de Vision Quest con James Spader otra vez en el papel. Se trata de uno de los regresos más emocionantes del UCM en mucho tiempo. Pero, por si esto fuera poco, el proyecto incluirá a un nuevo personaje. Tal y como se rumoreaba, Ruaridh Mollica será oficialmente Tommy Maximoff, el segundo hijo de Wanda y Vision. Recordemos que su hermano Billy le está buscando desde la serie de Agatha All Along.

En resumen, Wonder Man presentará a un personaje totalmente nuevo en el UCM. Daredevil: Born Again, X-Men 97 y Tu amigo y vecino Spider-Man regresarán con más aventuras de algunos de los mejores héroes del estudio. Y Vision Quest se adentrará en una trama totalmente nueva para un personaje que hace ya casi un lustro que no vemos. Marvel tiene claro que 2026 debe ser su año no solo con las películas sino con las series.