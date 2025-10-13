13 de octubre de 2025 Inicio
El consumo de carne volvió a crecer en agosto, en medio de un año en baja

El consumo de carnes bovina, aviar y porcina mostró subas interanuales de hasta 8,5%. Sin embargo, los precios siguen por encima de la inflación general.

Por
Después de doce meses de caída, el consumo de carne mostró signos de recuperación en agosto. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reveló aumentos en los tres principales segmentos (vacuno, aviar y porcino) tuvieron subas interanuales de hasta 8,5% respecto de 2024.

Según la BCR, el repunte está vinculado a una mejora parcial del poder adquisitivo y al crecimiento económico, que en agosto registró un 2% interanual. El consumo aparente de carne vacuna llegó a 1,6 millones de toneladas, un 7% más que el año anterior y 2% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El pollo también marcó un récord: entre enero y agosto se consumieron 1,4 millones de toneladas, el volumen más alto desde 2016. En paralelo, el cerdo alcanzó las 573.000 toneladas, con un avance del 8,5%, consolidándose como la tercera fuente de proteína animal en el país.

En conjunto, el consumo total de carnes en 2025 rondaría los 113 kilos por habitante, un incremento del 3% interanual. Aun así, los precios siguen presionando al consumidor: la carne vacuna promedia $12.357 por kilo (+58,4% anual), el pechito de cerdo $7.394 (+37,7%) y el pollo $3.808 (+34,4%).

El reemplazo de proteínas más caras también se afianza. El consumo de huevo alcanzó un récord histórico de 380 unidades por persona al año, impulsado por su menor costo. Según la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, tres de cada diez hogares aumentaron su consumo durante el último año.

Precios de la carne

De acuerdo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna promedió $12.357 por kilo en septiembre, con un alza mensual del 1,8% y una suba acumulada del 33,7% en lo que va del año.

El pechito de cerdo, en tanto, se ubicó en $7.394 por kilo (+3,1% mensual, +10,1% en el año), mientras que el pollo mostró una baja leve del 0,7% respecto de agosto, aunque acumula un incremento del 23% en 2025.

El IPCVA remarca que la carne vacuna sigue siendo la proteína con mayores aumentos de precios, mientras el pollo mantiene su posición como la opción más estable dentro del mercado cárnico.

