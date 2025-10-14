Este pueblo de Uruguay tiene una celebración única el 17 de octubre y es ideal para visitar Ubicado en Colonia, mantiene una celebración que ilumina cada mes sus calles. Su comunidad busca ahora que el mundo reconozca su modelo de convivencia y sustentabilidad. Por







A solo unas horas de Buenos Aires, un pequeño pueblo uruguayo se prepara para una de las celebraciones más singulares del país. Se trata de La Paz, también conocido como Colonia Piamontesa. Cada 17 de octubre, sus calles se iluminan con antorchas en una festividad que honra sus raíces y atrae la atención de visitantes de toda la región.

Ubicado en el departamento de Colonia, este pueblo fue postulado por el Ministerio de Turismo de Uruguay para la edición 2025 del concurso internacional Best Villages, que distingue a los destinos rurales más atractivos y sostenibles del mundo. Su postulación no solo buscó posicionarlo como destino turístico, sino también hacer visible el esfuerzo de su comunidad por mantener vivas las costumbres, proteger el entorno y fortalecer la economía local.

La Paz destaca por su tranquilidad, su riqueza cultural y su modelo de convivencia entre distintas tradiciones religiosas. Sus habitantes viven principalmente de la producción agrícola y se enorgullecen de no tener desocupación. Entre sus costumbres más emblemáticas sobresale la Noche de las Antorchas, una cita que mezcla historia e identidad en un entorno que parece detenido en el tiempo.

Cómo es La Paz, el pueblo destacado de Uruguay y qué celebración tiene el 17 de octubre Situado a unos 241 kilómetros de Buenos Aires, con escala en Montevideo, La Paz se caracteriza por su entorno cuidado y su arquitectura tradicional. Según explicó Martín de Freitas, director de Turismo de la Intendencia de Colonia, se trata de un lugar que representa la unión entre comunidades piamontesas, valdenses y católicas, un ejemplo de convivencia que se mantiene desde hace siglos.

Luciana Sarett, técnica de la dirección de Turismo del departamento, define a La Paz como “un pueblito que avanza y crece”, aunque enfrenta el desafío de la migración rural. La posible distinción internacional podría ayudar a frenar ese fenómeno y a consolidar su desarrollo. La funcionaria destaca que los productores locales participan activamente en el cuidado del entorno, manteniendo un modelo de producción sustentable que convierte al pueblo en un ejemplo de sostenibilidad. La Paz, Colonia, Uruguay Google Maps Además de su armonía social, La Paz conserva una tradición que la hace única. Se trata de la Noche de las Antorchas, que se celebra cada 17 de octubre. El evento tiene raíces en la historia de los valdenses, una congregación cristiana que fue perseguida en Italia y que, tras conseguir libertad de culto, encendió hogueras en los valles como símbolo de victoria y unión. En el presente, los vecinos de La Paz mantienen viva esa costumbre, iluminando la noche con antorchas que evocan el espíritu de resistencia y esperanza de sus antepasados. La Paz, Colonia, Uruguay Instagram @coloniaeste