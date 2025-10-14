Un importante colectivo de la provincia de Buenos Aires cambia su recorrido a partir de octubre

A partir de octubre se reorganizarán los ramales de la línea 707 y 333 que recorren zona norte, esta inesperada fusión genera nuevas paradas y cambios en los recorridos. ¿Cómo funcionarán?
A partir del 13 de octubre, se implementó un nuevo esquema de recorrido de dos líneas de colectivo de la empresa M.O.G.S.M. (Micro Ómnibus General San Martín) S.A. que recorre la zona norte del conurbano.
Según informaron desde la página del municipio de San Isidro, a partir del lunes 13 se fusionaron los ramales del colectivo 707 conocidos como Azul, Verde y Rojo en dos nuevos recorridos, el A y B "para reducir superposiciones y mejorar la cobertura en las zonas con mayor demanda". Por el momento el ramal 8 (ex700) y el Naranja no sufren modificaciones.
Esta modificación busca tener más servicios por hora en las franjas de mayor uso, que son desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. En los tramos donde el 707 dejará de circular, los vecinos seguirán contando con cobertura a través de las líneas provinciales y nacionales que ya transitan por esas calles (71, 333, 407, 437, entre otras).
"La línea 707 contará con 4 ramales: ramal A, ramal B, ramal Naranja, y el reciente ramal 8 (ex 700) implementado en junio", sentenciaron.