Un importante colectivo de la provincia de Buenos Aires cambia su recorrido a partir de octubre

A partir del 13 de octubre, se implementó un nuevo esquema de recorrido de dos líneas de colectivo de la empresa M.O.G.S.M. (Micro Ómnibus General San Martín) S.A. que recorre la zona norte del conurbano.

El 707 ya no pasará por la calle Paraná. 

A partir de octubre se reorganizarán los ramales de la línea 707 y 333 que recorren zona norte, esta inesperada fusión genera nuevas paradas y cambios en los recorridos. ¿Cómo funcionarán?

El paro de la línea 148 continúa desde el martes.
Los trabajadores de la línea 148 mantienen la medida de fuerza y sigue sin prestar servicio

Según informaron desde la página del municipio de San Isidro, a partir del lunes 13 se fusionaron los ramales del colectivo 707 conocidos como Azul, Verde y Rojo en dos nuevos recorridos, el A y B "para reducir superposiciones y mejorar la cobertura en las zonas con mayor demanda". Por el momento el ramal 8 (ex700) y el Naranja no sufren modificaciones.

Esta modificación busca tener más servicios por hora en las franjas de mayor uso, que son desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. En los tramos donde el 707 dejará de circular, los vecinos seguirán contando con cobertura a través de las líneas provinciales y nacionales que ya transitan por esas calles (71, 333, 407, 437, entre otras).

"La línea 707 contará con 4 ramales: ramal A, ramal B, ramal Naranja, y el reciente ramal 8 (ex 700) implementado en junio", sentenciaron.

Ramales A y B

Nuevo Ramal A (verde y azul):

  • IDA: Manuel Estrada - Calle 240 – Sarratea - Camino Morón – Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Camino Moron - Olazabal - Yatay - Godoy Cruz – Verduga - Av. Avelino Rolon - Av. Márquez - Av. Centenario - Neyer - Av. Andrés Rolon - Lonardi - San José - Guido - Av. Sucre - José Ingenieros - Blanco Encalada - Ramón Falcón - Reclus - Patagonia - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.
  • VUELTA: Manuel Estrada - Calle 240 - Sarratea - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) – Puente Camino Moron - Patagonia - Reclus - Ramón Falcón - Blanco Encalada - José Ingenieros - Av. Sucre - Guido - Av. Andrés Rolon - Neyer - Av. Centenario - Av. Márquez - Av. Rolon - Colectora Túnel Boulogne – Alcorta – Matheu - Olazabal – Camino Moron - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Moron - Sarratea - Calle 240 – Manuel Estrada.

Nuevo Ramal B (verde y rojo):

  • IDA: Manuel Estrada, Calle 240 - Sarratea - Camino Morón, Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Carlos Tejedor – Uruguay - Maestro Santana – Udaondo –Marte -Av. Centenario - Av. Santa Fe - Corrientes - Av. Fleming - Edison - Fondo de la Legua - Drago - Av. De Mayo - Virrey Vertiz - Soldado de Malvinas - Scalabrini Ortiz - Estación Villa Adelina.
  • VUELTA: Estación Villa Adelina - Paraná - Virrey Vertiz - Av. de Mayo - Drago - Fondo de la Legua - Edison - Av. Santa Fe - Av. Centenario – Marte - Uruguay - Carlos Tejedor - Camino Morón - Barrio San Isidro (Rotonda Colibrí) - Camino Morón - Sarratea - Calle 240 - Manuel Estrada.

Nuevo recorrido de los Ramales A y B de la línea 707: conoce las paradas

