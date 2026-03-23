Inflación de marzo: proyecciones privadas la ubican otra vez cerca del 3% Consultoras detectan presiones estacionales y ajustes de precios regulados, mientras que desde el Gobierno se mantiene la expectativa de desaceleración en el mediano plazo. Por + Seguir en







Inflación de marzo: proyecciones privadas la ubican otra vez cerca del 3%

Las primeras estimaciones de consultoras privadas anticipan que la inflación de marzo volvería a moverse en torno al 3% mensual, con la posibilidad incluso de ubicarse levemente por encima de los registros de enero y febrero, que habían marcado un 2,9%.

De acuerdo con relevamientos preliminares, la dinámica de precios mostró comportamientos dispares durante el mes. La consultora Econviews informó que, en la tercera semana de marzo, su medición de alimentos y bebidas en supermercados arrojó un incremento del 0,8%. En ese período se destacaron subas en lácteos, mientras que los productos de verdulería registraron bajas. En el acumulado de las últimas cuatro semanas, el alza en ese rubro alcanzaría el 3,5%.

Por su parte, EcoGo proyecta que la inflación general del mes se ubicaría en torno al 3%. Según su análisis, si bien los alimentos moderaron su ritmo en relación con semanas previas, dejaron de ser el principal factor de presión sobre el índice.

En cambio, el impulso inflacionario estaría explicado por factores estacionales, como los aumentos en Educación, en el inicio del ciclo lectivo, y en Indumentaria, además del impacto de ajustes en tarifas de servicios públicos y combustibles.

En la misma línea, la consultora LCG registró una desaceleración en los precios de alimentos durante la tercera semana del mes, con una variación negativa del 0,2%, tras dos semanas consecutivas de subas. Con estos datos, la dinámica mensual se ubicaría en torno al 3,1%, con un acumulado cercano al 2,4%.

En paralelo, el presidente Javier Milei reiteró en las últimas horas su objetivo de reducir la inflación de manera sostenida e incluso eliminarla durante su mandato, en un contexto en el que los indicadores de corto plazo aún muestran cierta resistencia a perforar el umbral del 3% mensual.