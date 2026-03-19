19 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei en Tucumán: "Más temprano o más tarde, la inflación se va terminar en la Argentina"

En medio de la polémica por la aparición de nuevo material que lo vincula a la estafa $LIBRA, y con una pronunciada caída en su imagen positiva, el Presidente disertó en el hotel Hilton. Atacó a la oposición, elogió a su Gabinete y afirmó: "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia".

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Javier Milei en el Foro Económico del NOA (FENOA). 

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Javier Milei en el Foro Económico del NOA (FENOA). 

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El presidente Javier Milei arribó a San Miguel de Tucumán, donde participó del Foro Económico del Noroeste Argentino (FENOA). Allí reiteró que la inflación desaparecerá "tarde o temprano", tuvo palabras de agradecimiento para Patricia Bullrich y Luis Caputo, y atacó a la oposición: "Estuvieron 100 años fomentando la vagancia y el parasitismo".

El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.
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En el mismo evento, el director general de la Fundación Federalismo y Libertad, Manuel Guisone, y Horacio Quiroga Salas, del Instituto Republicano Internacional, entregaron a Milei una moneda de reconocimiento "por su compromiso con la defensa de la libertad individual, el gobierno limitado y la economía libre".

El mandatario comenzó su discurso con un elogio a Juan Bautista Alberdi, a quien recordó como el "ideólogo de la Constitución" y destacó que fue "reconocido mundialmente respecto a su valor y a su obra". Tras esa mención, volvió a marcar el eje sobre el pensamiento del economista escocés Adam Smith, al igual que en el homenaje realizado en el ex CCK este miércoles.

"La inteligencia artificial es la fábrica de alfileres del siglo XXI", afirmó el líder libertario en referencia a la idea de Smith en torno a que la división del trabajo y la especialización aumentan drásticamente la productividad. Sin embargo, resaltó que el tiempo es finito y debe haber un equilibrio.

Por otro lado, el Presidente arremetió contra la oposición: "Estuvieron 100 años fomentando la vagancia y el parasitismo", y, al respecto, se explayó: "Son gente que tiene inherente no laburar, porque si laburan se sienten explotados; si son jefes, son explotadores, y si están desempleados, son desafortunados. Entonces parasitan el Estado".

Volvió en el tiempo hasta 2023 y marcó que había dos opciones de país: un camino que "nos llevaba a Cuba por parada en Venezuela" o el modelo libertario. En ese sentido aseguró: "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia".

En medio de los aplausos tras hablar de su gestión, valoró a la exministra de Seguridad y actual senadora, que pasó de las filas del PRO a integrar el bloque de La Libertad Avanza. "La doctora Bullrich decidió poner sus cuestiones personales a un lado para construir una Argentina mejor", señaló, y realzó su actualidad: "Me metí en política por voluntad de los argentinos y terminé siendo el Presidente de la Nación".

El mandatario disparó, nuevamente, contra la administración anterior. "Tenemos a los cavernícolas, a los mandriles, que viven diciendo 'tenemos que fomentar el consumo'", y aludió que esa metodología "revienta" el crecimiento económico. "Estos salvajes, cuando se fueron, nos dejaron 15% de déficit fiscal en el PBI", siguió.

Los dardos para el último mandato peronista continuaron. "En el año 2023 las bestias, que a lo largo del último período en el que estuvieron en el gobierno, y esperemos que haya sido el último de la historia, para lo cual trabajamos intensamente, financiaron 28% del PBI con emisión monetaria".

A pesar de que los números del INDEC no lo acompañan, Milei agradeció la labor del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien adjudicó el triunfo del superávit fiscal y ratificó que cumplirá el principal objetivo económico de su gestión: "Más temprano o más tarde, la inflación se va a terminar en la Argentina", expresó.

Como en cada aparición, entre insultos, atacó a quienes define como "socialistas". "Un grupo de envidiosos hijos de re mil puta que empiezan a reclamar por la redistribución del ingreso. El motivo que mueve a los socialistas es la envidia y se lo tienen que decir en la cara, hasta que sientan vergüenza de ser zurdos", afirmó.

En esa línea, agregó: "Porque, en el fondo, si yo me gané el dinero de manera honesta, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, soy un héroe y no le tengo que dar explicaciones a nadie. ¿Quién es el otro para decir qué voy a hacer con mi bolsillo?".

El Presidente atacó a quienes considera que confunden, adrede, individualismo con egoísmo. "Eso es falso", marcó. "El individualismo significa que ustedes reconocen que cada uno de ustedes es único e irrepetible. El egoísmo es una situación en la cual, con tal de conseguir su objetivo, ustedes están dispuestos a todo", comparó.

El mandatario concluyó: "Acá se respeta la vida, la libertad y la propiedad privada. No vale todo, es decir, hay cosas que pueden hacer, pero no se hacen porque están mal". Desde esa perspectiva sumó: "La ética y la moral, en todo momento, están por encima de diseñar una política. No vale cualquier cosa".

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