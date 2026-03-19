Javier Milei en Tucumán: "Más temprano o más tarde, la inflación se va terminar en la Argentina"

En medio de la polémica por la aparición de nuevo material que lo vincula a la estafa $LIBRA, y con una pronunciada caída en su imagen positiva, el Presidente disertó en el hotel Hilton. Atacó a la oposición, elogió a su Gabinete y afirmó: "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia".

El presidente Javier Milei arribó a San Miguel de Tucumán, donde participó del Foro Económico del Noroeste Argentino (FENOA) . Allí reiteró que la inflación desaparecerá "tarde o temprano", tuvo palabras de agradecimiento para Patricia Bullrich y Luis Caputo, y atacó a la oposición: "Estuvieron 100 años fomentando la vagancia y el parasitismo".

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En el mismo evento, el director general de la Fundación Federalismo y Libertad , Manuel Guisone, y Horacio Quiroga Salas, del Instituto Republicano Internacional, entregaron a Milei una moneda de reconocimiento "por su compromiso con la defensa de la libertad individual, el gobierno limitado y la economía libre".

El mandatario comenzó su discurso con un elogio a Juan Bautista Alberdi, a quien recordó como el "ideólogo de la Constitución" y destacó que fue "reconocido mundialmente respecto a su valor y a su obra". Tras esa mención, volvió a marcar el eje sobre el pensamiento del economista escocés Adam Smith , al igual que en el homenaje realizado en el ex CCK este miércoles.

"La inteligencia artificial es la fábrica de alfileres del siglo XXI", afirmó el líder libertario en referencia a la idea de Smith en torno a que la división del trabajo y la especialización aumentan drásticamente la productividad. Sin embargo, resaltó que el tiempo es finito y debe haber un equilibrio.

Por otro lado, el Presidente arremetió contra la oposición: "Estuvieron 100 años fomentando la vagancia y el parasitismo", y, al respecto, se explayó: "Son gente que tiene inherente no laburar, porque si laburan se sienten explotados; si son jefes, son explotadores, y si están desempleados, son desafortunados. Entonces parasitan el Estado".

Volvió en el tiempo hasta 2023 y marcó que había dos opciones de país: un camino que "nos llevaba a Cuba por parada en Venezuela" o el modelo libertario. En ese sentido aseguró: "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia".

En medio de los aplausos tras hablar de su gestión, valoró a la exministra de Seguridad y actual senadora, que pasó de las filas del PRO a integrar el bloque de La Libertad Avanza. "La doctora Bullrich decidió poner sus cuestiones personales a un lado para construir una Argentina mejor", señaló, y realzó su actualidad: "Me metí en política por voluntad de los argentinos y terminé siendo el Presidente de la Nación".

El mandatario disparó, nuevamente, contra la administración anterior. "Tenemos a los cavernícolas, a los mandriles, que viven diciendo 'tenemos que fomentar el consumo'", y aludió que esa metodología "revienta" el crecimiento económico. "Estos salvajes, cuando se fueron, nos dejaron 15% de déficit fiscal en el PBI", siguió.

Los dardos para el último mandato peronista continuaron. "En el año 2023 las bestias, que a lo largo del último período en el que estuvieron en el gobierno, y esperemos que haya sido el último de la historia, para lo cual trabajamos intensamente, financiaron 28% del PBI con emisión monetaria".

A pesar de que los números del INDEC no lo acompañan, Milei agradeció la labor del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, a quien adjudicó el triunfo del superávit fiscal y ratificó que cumplirá el principal objetivo económico de su gestión: "Más temprano o más tarde, la inflación se va a terminar en la Argentina", expresó.

Como en cada aparición, entre insultos, atacó a quienes define como "socialistas". "Un grupo de envidiosos hijos de re mil puta que empiezan a reclamar por la redistribución del ingreso. El motivo que mueve a los socialistas es la envidia y se lo tienen que decir en la cara, hasta que sientan vergüenza de ser zurdos", afirmó.

En esa línea, agregó: "Porque, en el fondo, si yo me gané el dinero de manera honesta, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, soy un héroe y no le tengo que dar explicaciones a nadie. ¿Quién es el otro para decir qué voy a hacer con mi bolsillo?".

El Presidente atacó a quienes considera que confunden, adrede, individualismo con egoísmo. "Eso es falso", marcó. "El individualismo significa que ustedes reconocen que cada uno de ustedes es único e irrepetible. El egoísmo es una situación en la cual, con tal de conseguir su objetivo, ustedes están dispuestos a todo", comparó.

El mandatario concluyó: "Acá se respeta la vida, la libertad y la propiedad privada. No vale todo, es decir, hay cosas que pueden hacer, pero no se hacen porque están mal". Desde esa perspectiva sumó: "La ética y la moral, en todo momento, están por encima de diseñar una política. No vale cualquier cosa".