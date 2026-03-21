Javier Milei en Hungría: reunión bilateral, disertará en la CPAC y recibirá una distinción El Presidente se encuentra en Budapest en donde protagonizó una reunión bilateral con su par, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y diferentes referentes de ultraderecha. Luego tendrá una nutrida agenda en 24 horas. Por + Seguir en







El presidente con su par húngaro.

El presidente Javier Milei llegó a Budapest, Hungría, donde disertará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y tendrá encuentros bilaterales con autoridades del país, entre ellas el primer ministro Viktor Orbán, figura central de la derecha europea que se mantiene en el poder desde hace dieciséis años. Además, del presidente local, Tamás Sulyok.

Luego de su paso por la provincia de Tucumán, donde expuso en el Foro Económico del NOA, Milei regresó a la Ciudad de Buenos Aires y partió pocas horas después, a bordo del ARG 01 desde el Aeropuerto de Ezeiza. De acuerdo con fuentes oficiales, su participación en la CPAC fue confirmada recientemente y no figuraba en el listado original de oradores publicado en el sitio del evento.

Tras un vuelo de aproximadamente 20 horas, con escala en Gran Canaria, la comitiva reducida que lo acompaña, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, arribó a la capital húngara pasadas las 16 (hora argentina).

Las actividades comenzaron con una reunión con su par húngaro, Sulyok, en el Palacio Sándor. Más tarde, mantendrá un encuentro con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda.

En lo que constituye su viaje número 35 desde que asumió el cargo, Milei será uno de los oradores en la ceremonia de cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del evento, Miklós Szánthó. La jornada reunirá a referentes de la derecha internacional en el Centro de Derechos Fundamentales, con intervenciones como la de Orbán, el líder de Vox, Santiago Abascal, y el exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro. Como es habitual, se prevé además un mensaje del expresidente estadounidense Donald Trump.

Según fuentes cercanas a la organización, el mandatario argentino mantendría el tono de sus últimas exposiciones, centrado en la idea de la “moral como política de Estado”. Al finalizar el evento, Milei será distinguido con el título de “Civis Universitatis Honoris Causa”, un reconocimiento otorgado a figuras destacadas por sus aportes a la sociedad, la política o el ámbito académico. La distinción será entregada por el rector de la Universidad Ludovika de Servicio Público, Gergely Deli, en una ceremonia en la que también se espera que el Presidente brinde unas palabras. La agenda de Javier Milei en Hungría 07:00 - Encuentro del Presidente de la Nación con su par de Hungría, Tamás Sulyok en el Palacio Sándor

08:10 - Reunión con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor)

12:30 - Intervención del Presidente Milei en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Lo recibe el director CPAC Hungría, Miklós Szanth

15 - El Rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli, encabeza la Ceremonia de entrega del título “Civis Universitatis Honoris Causa” al Presidente Javier Milei. Palabras del Presidente de la Nación

16:30 - Partida del vuelo especial que conduce al Presidente Milei de regreso a la Argentina