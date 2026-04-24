24 de abril de 2026 Inicio
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Cae el poder adquisitivo: más de la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes

Un informe de una consultora privada señaló que el 52% de los ciudadanos no cubre los gastos mensuales con su sueldo. En la misma línea, 4 de cada 10 personas buscan un segundo empleo porque el salario no alcanza.

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Más del 50% de los argentinos no cubre sus gastos mensuales con el sueldo. 

Más del 50% de los argentinos no cubre sus gastos mensuales con el sueldo. 

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La crisis económica impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos y se agudizó en los últimos meses. Según un relevamiento realizado a nivel nacional por la consultora Delfos, el 52% de los argentinos no llega a fin de mes y el 40% de los trabajadores busca un segundo empleo para subsistir.

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De acuerdo con sus datos, más de la mitad de los argentinos no cubre sus gastos fijos con el sueldo o el ingreso mensual y solo un escaso 17% de trabajadores logra cubrir sus consumos y ahorrar, lo que refleja un aumento en la desigualdad social, con una brecha cada vez más amplia.

El informe detalla que un 31% de los consultados llega ajustado a fin de mes y sin ningún margen de maniobra. "Si consideramos a los que llegan con lo justo como otro sector tensionado económicamente, el porcentaje de argentinos en situación de vulnerabilidad económica asciende al 83%".

Delfos
El 52% de los argentinos no llega a fin de mes, según el análisis la consultora Delfos en abril.

El 52% de los argentinos no llega a fin de mes, según el análisis la consultora Delfos en abril.

La encuestadora subrayó que estos indicadores exponen una realidad sumamente compleja para la mayoría de la población trabajadora del país. Los datos muestran un deterioro progresivo del poder adquisitivo de los argentinos, lo que deriva en una creciente recurrencia a redes de contención para poder sobrevivir, como la familia, ONGs o el mismo Estado.

El análisis de la consultora muestra un salto alarmante, ya que el indicador de quienes no llegan a fin de mes, que inició en 35% a principios de este año, trepó al 40% en febrero, saltó al 49% en marzo y alcanzó el actual 52% durante el mes de abril.

El drama de buscar un segundo ingreso para subsistir

Un segundo informe de la misma consultora, en la misma línea, advirtió que 43% de los argentinos buscan un segundo trabajo porque necesitan sumar ingresos. Este hallazgo supera a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que indicaban que había un 16,5% de trabajadores en búsqueda activa de un nuevo empleo.

"Este diagnóstico expone que los problemas laborales de los argentinos no pasan únicamente por el acceso al empleo, sino por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas", indicó la consultora. Solo el 20% de los consultados afirmó que no requiere de un trabajo adicional actualmente.

La búsqueda de un ingreso extra llega también a los jubilados, que representan un 14% del total de los demandantes. Esto demuestra la necesidad de complementar los haberes previsionales, incluso después de finalizar la etapa laboral activa, para poder cubrir el costo de vida.

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Trabajadores independientes, privados y jubilados componen el 57% del universo de personas que se encuentran en la búsqueda de un segundo ingreso.

Trabajadores independientes, privados y jubilados componen el 57% del universo de personas que se encuentran en la búsqueda de un segundo ingreso.

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