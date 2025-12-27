27 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Uno por uno: así votaron los senadores la Ley de Presupuesto 2026 en general

En un debate de más de ocho horas de duración, y tras muchas idas y vueltas, el oficialismo logró imponer su propuesta en la Cámara Alta y se quedó con un triunfo determinante sobre el final del año.

Por
Presupuesto 2026: así votaron los senadores

Presupuesto 2026: así votaron los senadores

@PatoBullrich

El oficialismo logró una victoria clave en la Cámara Alta luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, en una sesión extraordinaria que resultó muy intensa.

El Gobierno pudo aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026. 
Te puede interesar:

Aprobación del Presupuesto 2026: la reacción del arco político al triunfo del oficialismo en el Congreso

En números y sin ausencias, la norma fue aprobada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Con una clara división de los bloques, la votación reflejó que los votos afirmativos se agruparon entre el oficialismo y las fuerzas aliadas, mientras que los negativos fueron representativos de la oposición.

Desde la Oficina del Presidente, por su parte, celebraron la victoria y escribieron: “Dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante”.

Después de un año de poner el cuerpo en las calles contra el avance del Gobierno, se puso el ojo sobre el artículo 30 del proyecto, que establece la derogación de diversas normas que fijaban pisos mínimos obligatorios de financiamiento en áreas clave como educación, ciencia y tecnología, y defensa.

Entre los cambios más relevantes, se elimina el objetivo de destinar el 6% del PBI a educación, se reducen los recursos asignados a la educación técnica y se recortan partidas vinculadas al sistema científico, previstas tanto en la Ley de Educación Nacional como en la Ley de Financiamiento Educativo.

senado sesión

Presupuesto 2026: cómo votaron cada uno de los senadores

A favor

  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Romina Almeida (La Libertad Avanza)
  • Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza)
  • Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
  • Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza)
  • Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza)
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
  • María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza)
  • Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza)
  • Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza)
  • Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza)
  • María Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
  • Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
  • Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
  • Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza)
  • Edith Elizabeth Terenzi (del monobloque Despierta Chubut)
  • Luis Juez (del monobloque Frente Cívico de Córdoba)
  • Andrea Marcela Cristina (Frente PRO)
  • Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO)
  • María Victoria Huala (Frente PRO)
  • Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Beatriz Luisa Avila (Independencia)
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad)
  • José María Carambia (Moveré por Santa Cruz)
  • Natalia Elena Gadano (Moveré por Santa Cruz)
  • Eduardo Alejando Vischi (UCR)
  • Maximiliano Abad (UCR)
  • Flavio Sergio Fama (UCR)
  • Eduardo Horacio Galaretto (UCR)
  • Mariana Juri (UCR)
  • Daniel Ricardo Kroneberger (UCR)
  • Carolina Losada (UCR)
  • Silvana Lorena Schneider (UCR)
  • Rodolfo Alejandro Suárez (UCR)
  • María Alejandra Valenzuela (UCR)
  • Flavia Gabriela Royón (del monobloque Primero los Salteños)
  • Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas)
  • Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal)
  • Sandra Mariela Mendoza (Frente de Todos)
  • María Carolina Moises (alianza Unión por la Patria)

En contra

  • José Mayans (Justiciaa).
  • Adán Humberto Bahl (Justicialista).
  • Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).
  • Jorge Capitanich (Justicialista).
  • Lucia Benigna Corpacci (Justicialista).
  • Eduardo “Wado” De Pedro (Justicialista).
  • Juliana Di Tullio (Justicialista).
  • Anabel Fernández Sagasti (Justicialista).
  • María Celeste Giménez Navarro (Justicialista).
  • María Teresa Margarita González (Justicialista).
  • Alicia Kirchner (Justicialista).
  • Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista).
  • Carlos Alberto Linares (Justicialista).
  • María Florencia López (Justicialista).
  • Cándida Cristina López (Justicialista).
  • Juan Luis Manzur (Justicialista).
  • Ana Inés Marks (Justicialista).
  • José Emilio Neder (Justicialista).
  • Mariano Recalde (Justicialista).
  • Martín Ignacio Soria (Justicialista).
  • Sergio Uñac (Justicialista).
  • Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
  • Elía Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
  • Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal).
  • Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).

Abstenciones

  • Alejandra María Vigo (Provincias Unidas).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Presupuesto 2026: Atauche no supo responder sobre el financiamiento a educación y discapacidad

El Gobierno consiguió la aprobación final del Presupuesto 2026.

Tras dos años de gestión, Milei logró aprobar su primer Presupuesto en el Congreso y blindó el capítulo de la discordia

Jubilados y pensionados tendrán un aumento.

El Gobierno oficializó el aumento de 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026

Patricia Bullrich habló al ingresar al Senado. 

Bullrich confía en aprobar el Presupuesto 2026 en el Senado: "Tenemos confianza que sale"

play

Seguí en vivo la sesión del Senado: tras aprobarse el Presupuesto 2026, ahora se debate Inocencia Fiscal

El Gobierno, con Bullrich y Atauche a la cabeza, logró la sanción de otra ley en el Senado.

Otro triunfo del Gobierno: el Senado aprobó la Ley de Inocencia Fiscal

Rating Cero

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Daniel Hendler dirige y protagoniza esta película junto a Carla Peterson.
play

La película que la rompe en Netflix: la protagonizan Daniel Hendler y Carla Peterson

El músico tenía 80 años.

Murió Daniel Piazzolla, hijo de Astor, tras una larga lucha contra el EPOC

Esta película está cargada de acción y peleas coreografiadas.
play

Este es el mejor thriller español de Netflix y lo tenés que ver ya mismo

Matt Damon protagoniza La Odisea, lo último de Christopher Nolan.

La increíble transformación de Matt Damon para protagonizar la nueva película de Christopher Nolan

últimas noticias

La nueva tendencia en manicura es elegante y atemporal.

Adiós a la manicura roja: este es el estilo que se va a imponer en 2026

Hace 14 minutos
El sitio dedicado al Turismo en Uruguay que resulta imperdible en tus próximos viajes

Este destino uruguayo combina campo y mar, está a solo 80 kilómetros de Punta del Este y es perfecto para visitar en 2026

Hace 15 minutos
River fue el club más convocante del mundo en 2025. 

River fue el club más convocante del mundo en 2025: cuánta gente llevó al estadio Monumental

Hace 30 minutos
Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

Hace 45 minutos
Edith Hermida habló sobre Beto Casella.

Bomba: Edith Hermida confirmó si tuvo un romance con Beto Casella

Hace 1 hora