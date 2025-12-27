Uno por uno: así votaron los senadores la Ley de Presupuesto 2026 en general En un debate de más de ocho horas de duración, y tras muchas idas y vueltas, el oficialismo logró imponer su propuesta en la Cámara Alta y se quedó con un triunfo determinante sobre el final del año. Por + Seguir en







Presupuesto 2026: así votaron los senadores @PatoBullrich

El oficialismo logró una victoria clave en la Cámara Alta luego de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, en una sesión extraordinaria que resultó muy intensa.

En números y sin ausencias, la norma fue aprobada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Con una clara división de los bloques, la votación reflejó que los votos afirmativos se agruparon entre el oficialismo y las fuerzas aliadas, mientras que los negativos fueron representativos de la oposición.

Desde la Oficina del Presidente, por su parte, celebraron la victoria y escribieron: “Dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la Jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante”.

Después de un año de poner el cuerpo en las calles contra el avance del Gobierno, se puso el ojo sobre el artículo 30 del proyecto, que establece la derogación de diversas normas que fijaban pisos mínimos obligatorios de financiamiento en áreas clave como educación, ciencia y tecnología, y defensa.

Entre los cambios más relevantes, se elimina el objetivo de destinar el 6% del PBI a educación, se reducen los recursos asignados a la educación técnica y se recortan partidas vinculadas al sistema científico, previstas tanto en la Ley de Educación Nacional como en la Ley de Financiamiento Educativo.