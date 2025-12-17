Inesperado: cómo podés sumar un 5% extra a los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Como es el extra que acaba de sumar Cuenta DNI a todos sus descuentos.
Banco Provincia
Cuenta DNI suma en diciembre un beneficio exclusivo para jubilados y pensionados del Banco Provincia, con un 5% adicional de descuento en supermercados.
El extra tiene un tope de $5.000 por cadena adherida y permite ahorrar hasta $15.000 comprando en distintas marcas.
La billetera mantiene descuentos fuertes en alimentos, con rebajas en supermercados, comercios de cercanía, carnicerías y ferias.
Las promociones se complementan con beneficios en farmacias, librerías y el programa MeSumoNavidad con vouchers acumulables.
La Cuenta DNI del Banco Provincia se posiciona como una de las billeteras digitales más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, impulsada por una amplia variedad de descuentos y promociones disponibles para más de 10 millones de usuarios que la emplean de forma cotidiana. Su crecimiento sostenido responde a una estrategia orientada a facilitar el consumo y ampliar el acceso a beneficios concretos en distintos rubros.
En este contexto, la entidad bancaria provincial incorporó un nuevo incentivo que se suma al esquema habitual de ofertas. La medida refuerza el atractivo de la billetera digital y amplía las posibilidades de ahorro para un segmento clave de la población bonaerense.
Durante el mes de diciembre, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del Banco Provincia pueden acceder a un ahorro adicional del 5% en todas las compras realizadas en supermercados adheridos. Este beneficio busca acompañar el consumo cotidiano y fortalecer el poder adquisitivo en una etapa del año marcada por mayores gastos.
De qué se trata el 5% extra que tiene Cuenta DNI para los descuentos de diciembre 2025
El Banco Provincia oficializó los detalles del nuevo beneficio destinado a jubilados y pensionados que utilizan Cuenta DNI. Este grupo accede a un 5% adicional de descuento sobre las promociones vigentes, lo que fortalece de manera directa su capacidad de ahorro durante el mes de diciembre. La medida apunta a brindar un acompañamiento concreto en un rubro esencial como los supermercados y la compra de alimentos.
Este descuento extra cuenta con un tope de $5.000 por marca o cadena de supermercados adheridos. Esto permite que el beneficio se aplique de forma independiente en cada comercio participante y no quede restringido a una sola compra. De esta manera, quienes realicen consumos en distintas cadenas pueden alcanzar un ahorro total de hasta $15.000, siempre que utilicen tres marcas diferentes.
La modalidad de tope por marca ofrece mayor flexibilidad a jubilados y pensionados, ya que favorece la planificación y diversificación de las compras. Este esquema permite aprovechar mejor las promociones disponibles a lo largo del mes y maximizar el ahorro en gastos cotidianos. Con esta iniciativa, el Banco Provincia refuerza su apoyo económico en un momento clave del año y en un contexto de alto consumo.
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025
Diciembre de 2025 llega con un esquema sólido de promociones de Cuenta DNI que concentra sus beneficios en alimentos y artículos esenciales, claves para enfrentar los gastos de las fiestas. Las grandes cadenas de supermercados ofrecen descuentos en días puntuales, como el 20% en Supermercados Día los lunes con tope semanal, y un 15% en otras cadenas los martes y miércoles. A esto se suma el 20% en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope que permite un ahorro considerable en las compras de fin de semana.
El Banco Provincia refuerza las promociones en los rubros más buscados en la previa navideña. La promoción más consultada, la de carnicerías, granjas y pescaderías, regresa con un 35% de descuento en una fecha puntual del mes, acompañado de un tope de reintegro que sube a $7.000 por persona. También se destacan los beneficios en ferias y mercados bonaerenses, donde se ofrece un 40% de descuento todos los días con tope semanal. Estas iniciativas apuntan a reducir de manera directa el costo de la canasta festiva y de los productos frescos.
La billetera digital incluye además ahorros en rubros complementarios. Farmacias y perfumerías ofrecen un 10% en días específicos, y lo mismo ocurre con las librerías. Un factor clave para potenciar el ahorro en diciembre es el programa MeSumoNavidad, que permite canjear vouchers con descuentos que van del 20% al 40%. Estos cupones se pueden combinar con las promociones regulares de Cuenta DNI, ofreciendo rebajas aún mayores para quienes organicen estratégicamente sus compras navideñas.