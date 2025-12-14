Cuáles son los reintegros que tiene Cuenta DNI para despedir el 2025 y quiénes lo pueden utilizar

Durante diciembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar una nueva serie de descuentos y promociones pensadas para acompañar las compras navideñas y el comienzo de la temporada de verano.

Los beneficios exclusivos para los titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia se renuevan y actualizan durante diciembre, con propuestas pensadas para acompañar los gastos de fin de año. Las promociones apuntan tanto a los festejos de Navidad y Año Nuevo como a los primeros consumos vinculados con las vacaciones de verano. De este modo, la entidad ofrece un alivio concreto al presupuesto de sus clientes en una etapa de alta exigencia económica.

Cómo es el descuento en supermercados que tiene Cuenta DNI todos los días de diciembre 2025

El Banco Provincia lanza una amplia batería de descuentos y promociones con el objetivo de impulsar la actividad comercial en todo el territorio provincial. Estas ventajas alcanzan a diversos sectores clave para la economía familiar en esta época del año. Entre los rubros incluidos figuran la gastronomía, los comercios de cercanía y beneficios especiales en ferias y mercados para compras cotidianas y regalos.

La estrategia a través de Cuenta DNI se orienta a facilitar el acceso a bienes y servicios con precios más convenientes en las categorías de mayor consumo de diciembre. Al cubrir rubros esenciales, la entidad genera ahorros directos para los usuarios y al mismo tiempo fortalece la demanda en los comercios locales. Esta combinación consolida a Cuenta DNI como una herramienta central para organizar los gastos familiares durante las fiestas y el inicio del verano.

Uno de los descuentos más esperados de Cuenta DNI vuelve en diciembre con foco en las compras de las mesas de fin de año. La promoción en carnicerías, granjas y pescaderías ofrece un 35% de descuento durante un día clave del mes, como el sábado 20 de diciembre, con un tope de reintegro de $7.000 por persona. Este beneficio se alcanza con consumos de $20.000 y permite adelantar compras y stockear productos para las celebraciones.

Los comercios de cercanía participan con un 20% de descuento disponible todos los viernes, pensado para las compras habituales en negocios de barrio. El tope de reintegro llega a $4.000 por viernes y por persona, con un gasto de $20.000. Esta promoción no incluye rubros que ya cuentan con beneficios propios, como carnicerías y verdulerías.

Las ferias, mercados y entidades educativas adheridas dentro de universidades mantienen uno de los mayores porcentajes de ahorro. La propuesta ofrece un 40% de descuento todos los días del mes, con un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras de $15.000. Este incentivo impulsa el consumo de productos frescos y el apoyo a productores locales.

Las grandes cadenas de supermercados también suman oportunidades de ahorro durante la semana. En Supermercados Día rige un 20% de descuento los lunes, con un tope de $8.000 por semana y por persona, mientras que en Carrefour y sus formatos asociados se aplica un 10% los miércoles sin límite de reintegro. Otras cadenas seleccionadas ofrecen un 15% los martes y miércoles, con un tope semanal determinado.

Algunos rubros esenciales cuentan con descuentos más bajos, aunque resultan útiles por no establecer un tope fijo de reintegro. Las librerías aplican un 10% los lunes y martes, una ventaja práctica para la compra de útiles o regalos. Las farmacias y perfumerías también ofrecen un 10% de descuento los miércoles y jueves, orientado a medicamentos y artículos de higiene personal.

Cuenta DNI además sostiene beneficios dirigidos a segmentos específicos de usuarios. Los jóvenes de 13 a 17 años acceden a descuentos en gastronomía en fechas puntuales y a promociones en recargas de transporte o telefonía móvil. Las personas mayores de 60 años disponen de un reintegro mensual fijo por pagar con la billetera digital en comercios adheridos, lo que facilita sus compras diarias y garantiza un ahorro mínimo.