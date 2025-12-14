14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los reintegros que tiene Cuenta DNI para despedir el 2025 y quiénes lo pueden utilizar

Durante diciembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar una nueva serie de descuentos y promociones pensadas para acompañar las compras navideñas y el comienzo de la temporada de verano.

Por
Promociones con Cuenta DNI.

Promociones con Cuenta DNI.

  • Cuenta DNI renueva en diciembre descuentos para aliviar gastos de fiestas y vacaciones.
  • Hay beneficios en comercios de cercanía, ferias, mercados y gastronomía.
  • Destacan rebajas del 35% en carnicerías, hasta 40% en ferias y descuentos en supermercados.
  • También hay promos especiales para jóvenes y mayores de 60 años.

Los beneficios exclusivos para los titulares de Cuenta DNI del Banco Provincia se renuevan y actualizan durante diciembre, con propuestas pensadas para acompañar los gastos de fin de año. Las promociones apuntan tanto a los festejos de Navidad y Año Nuevo como a los primeros consumos vinculados con las vacaciones de verano. De este modo, la entidad ofrece un alivio concreto al presupuesto de sus clientes en una etapa de alta exigencia económica.

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene un descuento particular para los supermercados en diciembre 2025.
Te puede interesar:

Cómo es el descuento en supermercados que tiene Cuenta DNI todos los días de diciembre 2025

El Banco Provincia lanza una amplia batería de descuentos y promociones con el objetivo de impulsar la actividad comercial en todo el territorio provincial. Estas ventajas alcanzan a diversos sectores clave para la economía familiar en esta época del año. Entre los rubros incluidos figuran la gastronomía, los comercios de cercanía y beneficios especiales en ferias y mercados para compras cotidianas y regalos.

cuenta dni

La estrategia a través de Cuenta DNI se orienta a facilitar el acceso a bienes y servicios con precios más convenientes en las categorías de mayor consumo de diciembre. Al cubrir rubros esenciales, la entidad genera ahorros directos para los usuarios y al mismo tiempo fortalece la demanda en los comercios locales. Esta combinación consolida a Cuenta DNI como una herramienta central para organizar los gastos familiares durante las fiestas y el inicio del verano.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Uno de los descuentos más esperados de Cuenta DNI vuelve en diciembre con foco en las compras de las mesas de fin de año. La promoción en carnicerías, granjas y pescaderías ofrece un 35% de descuento durante un día clave del mes, como el sábado 20 de diciembre, con un tope de reintegro de $7.000 por persona. Este beneficio se alcanza con consumos de $20.000 y permite adelantar compras y stockear productos para las celebraciones.

Los comercios de cercanía participan con un 20% de descuento disponible todos los viernes, pensado para las compras habituales en negocios de barrio. El tope de reintegro llega a $4.000 por viernes y por persona, con un gasto de $20.000. Esta promoción no incluye rubros que ya cuentan con beneficios propios, como carnicerías y verdulerías.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Las ferias, mercados y entidades educativas adheridas dentro de universidades mantienen uno de los mayores porcentajes de ahorro. La propuesta ofrece un 40% de descuento todos los días del mes, con un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras de $15.000. Este incentivo impulsa el consumo de productos frescos y el apoyo a productores locales.

Las grandes cadenas de supermercados también suman oportunidades de ahorro durante la semana. En Supermercados Día rige un 20% de descuento los lunes, con un tope de $8.000 por semana y por persona, mientras que en Carrefour y sus formatos asociados se aplica un 10% los miércoles sin límite de reintegro. Otras cadenas seleccionadas ofrecen un 15% los martes y miércoles, con un tope semanal determinado.

Cuenta DNI
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Algunos rubros esenciales cuentan con descuentos más bajos, aunque resultan útiles por no establecer un tope fijo de reintegro. Las librerías aplican un 10% los lunes y martes, una ventaja práctica para la compra de útiles o regalos. Las farmacias y perfumerías también ofrecen un 10% de descuento los miércoles y jueves, orientado a medicamentos y artículos de higiene personal.

Cuenta DNI además sostiene beneficios dirigidos a segmentos específicos de usuarios. Los jóvenes de 13 a 17 años acceden a descuentos en gastronomía en fechas puntuales y a promociones en recargas de transporte o telefonía móvil. Las personas mayores de 60 años disponen de un reintegro mensual fijo por pagar con la billetera digital en comercios adheridos, lo que facilita sus compras diarias y garantiza un ahorro mínimo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI tiene un beneficio particular para las compras del mes en diciembre 2025.

Mayoristas y supermercados: Cuenta DNI lanzó promociones especiales para diciembre 2025

El canje puede hacerse del 1 al 10 de cada mes, mientras que el uso se habilita del 15 al 30,

Cuáles son los descuentos especiales que tiene Cuenta DNI para Navidad en diciembre 2025

Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Plazo fijo: ¿cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.550.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

 Esta rebaja se puede utilizar todas las veces que haga falta porque no cuenta con tope de reintegro.

Cómo es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI para diciembre 2025

Los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Rating Cero

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

Benjamín Agüero, que hoy juega en Independiente, está muy cerca de una influencer.

Benjamín Agüero se mostró muy cerca de una joven influencer: quién es ella

La pregunta indiscreta de la conductora descolocó a la actriz.
play

"Hay gente con la que no...": La pregunta de Mirtha Legrand a Araceli González sobre Facundo Arana

Sofía La Reini Gonet y un duro enfrentamiento con su ex, Homero Pettinato.

El duro cruce entre Sofia "La Reini" Gonet y Homero Pettinato: "Gato cascoteado"

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto

últimas noticias

El dólar oficial cerró la semana con $5 de alza.

El dólar se estabiliza de cara a las Fiestas y al 2026

Hace 5 minutos
Francesca Albanese es la Relatora Especial de Naciones Unidos sobre los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967. En la actualidad, es una de las máximas figuras en la defensa de los Derechos Humanos. 

La Relatora de la ONU sobre Palestina criticó el alineamiento de Javier Milei con EEUU e Israel

Hace 11 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

Hace 14 minutos
Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Hace 20 minutos
Inversiones para generar mas ingresos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 22 minutos