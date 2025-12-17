Maradona lo dirigió, descendió con River y ahora quedó libre

El delantero argentino se quedó con el pase en su poder y evalúa los próximos pasos luego de casi dos décadas de recorrido profesional.

Fabián Bordagaray atraviesa un nuevo punto de inflexión en su trayectoria profesional. El delantero argentino, que supo competir en la primera división local y vivir experiencias particulares en el exterior, se encuentra actualmente sin club luego desvincularse de Arsenal de Sarandí.

Su nombre quedó asociado a momentos muy distintos del fútbol argentino, como el haber sido parte de un equipo en donde lo tuvo como técnico a Diego Armando Maradona y hasta de formar parte de uno de los episodios más duros en la historia de River.

A lo largo de los años, Bordagaray se mantuvo vigente en distintas categorías, adaptándose a escenarios que fueron cambiando y sumando recorrido tanto en equipos grandes como en proyectos más modestos. Esa continuidad le permitió sostenerse en el profesionalismo durante casi dos décadas. Hoy, luego del descenso de Arsenal y la posterior reestructuración del plantel, su situación vuelve a estar en el centro de la escena, mientras define los próximos pasos de su carrera.

Formado en Defensa y Justicia, Bordagaray dio sus primeros pasos en el fútbol profesional a comienzos de la década del 2000. Su rendimiento lo llevó rápidamente a ganar visibilidad, especialmente durante su etapa en San Lorenzo , donde logró continuidad y aportó goles en torneos de Primera División.

En 2011 llegó a River en un contexto límite, con el equipo comprometido en la lucha por la permanencia. Disputó algunos encuentros del Clausura y también tuvo participación en la Promoción frente a Belgrano, serie que terminó con el descenso del club. Pese a ese golpe, decidió permanecer en la institución y fue parte del plantel que consiguió el ascenso un año más tarde.

Bordagaray DyN

Luego de su salida del Millonario, continuó su carrera en Argentinos Juniors y volvió a San Lorenzo, aunque sin el protagonismo de su primera etapa. Más tarde sumó experiencias internacionales en Chile, Grecia y Venezuela, antes de regresar al país para vestir nuevamente la camiseta de Defensa y Justicia y, posteriormente, la de Rosario Central.

Bordagaray Redes sociales

Uno de los momentos más recordados llegó en 2019, cuando se incorporó a Dorados de Sinaloa y fue dirigido por Diego Maradona. Bajo su conducción, atravesó una etapa productiva, con varios goles y una fuerte exposición mediática. Incluso estuvo cerca de seguir bajo las órdenes del Diez en Argentina.

En los últimos años, Bordagaray pasó por Banfield, Belgrano, con el que logró un ascenso, Quilmes y Arsenal. En el conjunto de Sarandí disputó la última temporada en la Primera Nacional y, luego del descenso, acordó la rescisión de su contrato, quedando en libertad de acción mientras evalúa su futuro.