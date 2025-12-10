10 de diciembre de 2025 Inicio
Cuáles son los descuentos especiales que tiene Cuenta DNI para Navidad en diciembre 2025

La billetera del Banco Provincia suma nuevas oportunidades. Las rebajas podrán juntarse para alcanzar un mayor impacto este mes.

El canje puede hacerse del 1 al 10 de cada mes

El canje puede hacerse del 1 al 10 de cada mes, mientras que el uso se habilita del 15 al 30,

Banco Provincia habilitó una serie de rebajas especiales para acompañar los gastos típicos de las celebraciones de fin de año y reforzar el consumo en los comercios que trabajan con Cuenta DNI. La propuesta incluye diferentes porcentajes, cupones acumulables y beneficios que se activan en fechas específicas, lo que permite organizar y planificar mejor las compras.

Entre las opciones más consultadas aparece el reintegro mensual en supermercados adheridos, incluido Coto, una de las cadenas que suele tener fuerte movimiento en diciembre. Estos beneficios se suman al esquema de promociones navideñas y al programa MeSumoNavidad, que otorga vouchers adicionales.

Qué descuentos especiales de Navidad tiene Cuenta DNI en diciembre 2025

Banco Provincia renovó su paquete navideño con una serie de propuestas diseñadas para aliviar los gastos estacionales. El eje del esquema es MeSumoNavidad, que permite canjear cupones del 20%, 30% y 40%, cada uno con su tope correspondiente. El canje puede hacerse del 1 al 10 de cada mes, mientras que el uso se habilita del 15 al 30, haciendo más fácil la organización de las compras antes de las fiestas.

Estos vouchers pueden aplicarse en cualquier comercio que trabaje con QR de Cuenta DNI y son acumulables con las rebajas habituales de la billetera digital, lo que amplía el margen de ahorro disponible para diciembre.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Durante diciembre, la billetera digital mantendrá todos sus reintegros estacionales. Los usuarios podrán acceder a descuentos en comercios de cercanía de miércoles a domingo, promociones en actividades culturales y turísticas, además del ahorro mensual en supermercados, donde cadenas como Coto figuran entre las más utilizadas.

A este esquema se suman los vouchers de MeSumoNavidad, que pueden combinarse con los beneficios tradicionales para obtener un porcentaje mayor de rebaja. El objetivo del Banco Provincia es reforzar el movimiento comercial en este período, ofreciendo alternativas que se activan según fecha, rubro y disponibilidad de cupones.

¿De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025?

