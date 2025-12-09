Cómo es el descuento en supermercados que tiene Cuenta DNI todos los días de diciembre 2025 Aprovechá un beneficio único pagando con el QR o la “Clave DNI” de la billetera virtual del Banco Provincia en comercios adheridos, como Carrefour y DIA. Por + Seguir en







La billetera virtual del Banco Provincia mantiene un descuento particular para los supermercados en diciembre 2025. Banco Provincia

Las billeteras virtuales se volvieron clave para ahorrar en las compras de fin de año, destacándose Cuenta DNI con promociones en supermercados.

En diciembre 2025, la app ofrece descuentos organizados por días, con ahorros del 10% al 20% y reintegros automáticos.

Supermercados Día tiene 20% los lunes, Carrefour 10% los miércoles sin tope y Toledo 20% miércoles, sábados y domingos.

También hay beneficios en mayoristas como Nini y Vital, siempre pagando con “Pago Clave DNI” o QR desde la app. Este fin de año, las billeteras virtuales surgieron como herramientas esenciales para los argentinos que buscan maximizar sus ahorros durante la temporada festiva. Ante la necesidad de comprar regalos y preparar la tradicional mesa navideña, estas aplicaciones ofrecen una vía práctica y efectiva para reducir gastos. Su facilidad de uso y las múltiples promociones disponibles las posicionaron como una alternativa de pago cada vez más elegida por los consumidores que desean estirar su presupuesto de fin de año.

Una de las plataformas más destacadas en este contexto es Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia. Su éxito radica en la implementación constante de promociones exclusivas y descuentos significativos que abarcan una amplia gama de comercios. Para el período festivo, esto resultó especialmente relevante, ya que los usuarios pueden acceder a beneficios importantes en rubros clave como los supermercados, un aspecto fundamental para abastecerse de alimentos y bebidas para las celebraciones.

Así es el descuento de Cuenta DNI en supermercados en diciembre 2025 El esquema de descuentos de Cuenta DNI en supermercados durante diciembre de 2025 se presenta como un plan estratégico para reducir los gastos de fin de año, con múltiples oportunidades de ahorro distribuidas a lo largo de la semana. Los beneficios se organizan por días y cadenas, con ofertas destacadas como el 20% de descuento en Supermercados Día todos los lunes, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, aplicable a compras mínimas de $20.000. Este beneficio se complementa con una promoción general los martes y miércoles que otorga un 15% de descuento con un tope de $6.000, dirigida a compras superiores a $30.000.

Además de las promociones generales de la semana, la billetera virtual del Banco Provincia integra descuentos específicos en otras grandes cadenas. Por ejemplo, los miércoles se destaca la propuesta de Carrefour (incluyendo sus formatos Maxi, Market y Express) con un 10% de ahorro que se aplica directamente en la línea de caja y, de manera notable, no cuenta con tope de reintegro, lo que favorece las compras de mayor volumen. También existen beneficios extendidos a lo largo del fin de semana, como el 20% de descuento en Supermercados Toledo los miércoles, sábados y domingos, igualmente sin tope de reintegro.

En resumen, los usuarios de Cuenta DNI disponen de un calendario de descuentos muy completo que les permite planificar sus compras para las fiestas y el consumo diario. Los diferentes porcentajes y topes, que van desde el 10% hasta el 20% en cadenas seleccionadas, garantizan un alivio significativo al presupuesto familiar. Estas promociones no solo se concentran en grandes supermercados, sino que también llegan a mayoristas como Vital y Nini, consolidando a Cuenta DNI como una herramienta clave para el ahorro sostenido durante el mes de diciembre. Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 Durante diciembre, Cuenta DNI propone un esquema de descuentos pensado para cuidar el presupuesto en las compras de fin de año. Los beneficios se aplican durante toda la semana y abarcan supermercados, mayoristas y cadenas con presencia en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El requisito básico consiste en pagar mediante "Pago Clave DNI" o escaneando el código QR desde la aplicación, lo que permite acceder a promociones exclusivas y reintegros automáticos. Supermercados DIA: 20% de descuento todos los lunes, con tope de reintegro de $8.000 por día y aplicable a partir de un ticket de $20.000.

20% de descuento todos los lunes, con tope de reintegro de $8.000 por día y aplicable a partir de un ticket de $20.000. Supermercados del interior bonaerense: 15% de ahorro los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana para compras desde $30.000. Participan cadenas como Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco, Super Güemes y Super Sofía. Nini Mayorista: 15% de descuento todos los martes de diciembre, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona.

15% de descuento todos los martes de diciembre, con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona. Vital: hasta un 20% de ahorro los martes y domingos, con tope de $10.000 por persona.

hasta un 20% de ahorro los martes y domingos, con tope de $10.000 por persona. Carrefour: hasta un 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución en el acto en todas sus tiendas, incluyendo Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express.

hasta un 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con devolución en el acto en todas sus tiendas, incluyendo Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Toledo: 20% de ahorro los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

20% de ahorro los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro y con devolución inmediata. Chango Más: hasta un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

hasta un 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. No se otorgarán beneficios a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia o utilicen medios de pago distintos a los habilitados por la app.