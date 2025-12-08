De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025 Con vouchers que se canjean por puntos y se aplican del 15 al 31 de diciembre, los usuarios podrán maximizar sus ahorros en plena temporada de fiestas. Por + Seguir en







¿De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025? Cuenta DNI

Nuevo beneficio del Banco Provincia para diciembre: hasta 40% extra acumulable a las promos de Cuenta DNI.

El sistema funciona a través del programa MeSumo, que permite canjear puntos por vouchers de reintegro.

Opciones de canje:

20% con tope de $10.000 (6.000 puntos).

30% con tope de $20.000 (12.000 puntos).

40% con tope de $30.000 (18.000 puntos). ¿De qué se trata el descuento particular que tiene Cuenta DNI y alcanza un 40% de ahorro en diciembre 2025? Banco Provincia lanzó un beneficio para este mes que permitirá a miles de usuarios de la billetera virtual sumar un adicional a los descuentos ya vigentes en la app.

La herramienta funciona a través del programa de puntos MeSumo, disponible para quienes utilizan tarjetas Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

La propuesta permite canjear puntos acumulados por vouchers de reintegros extra, que pueden usarse en comercios adheridos entre el 15 y el 31 de diciembre. Lo más interesante: estos cupones se acumulan con las promociones habituales de Cuenta DNI, ampliando el ahorro justo antes de las Fiestas.

Cuenta DNI Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas. Pexels Cómo es la promoción extra de Cuenta DNI para diciembre 2025 Según detalló Banco Provincia, los usuarios adheridos al programa MeSumo pueden canjear sus puntos por cupones de descuento especiales a través del sitio oficial. Hay tres opciones disponibles:

20% de descuento (tope $10.000) – requiere 6.000 puntos

30% de reintegro (tope $20.000) – requiere 12.000 puntos

40% de devolución (tope $30.000) – requiere 18.000 puntos

Los vouchers pueden utilizarse del 15 al 31 de diciembre en todos los comercios que acepten el pago con QR o Clave DNI. Lo más importante: los descuentos son acumulables.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 carnicerías

verdulerías

comercios de barrio

ferias y puestos

supermercados

recargas y otros consumos habituales Por ejemplo: Un cliente que canjee un cupón del 30% y compre un sábado en carnicerías —donde ya existe una promoción activa— puede acumular ambos descuentos y ahorrar hasta $27.000. Si no se llega al tope en una sola compra, el saldo se utiliza en operaciones posteriores hasta fin de mes. El reintegro se ve reflejado en la app dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo. Cómo canjear los puntos de MeSumo paso a paso Ingresar al sitio oficial del programa: mesumo.bancoprovincia.com.ar

Hacer clic en el banner de Fiestas

Elegir el voucher deseado (20%, 30% o 40%)

Confirmar el canje

Utilizar el cupón del 15 al 31 de diciembre pagando con Cuenta DNI

El programa MeSumo, de Banco Provincia, permite sumar puntos por:

compras con tarjetas de crédito

compras con tarjetas de débito

ventas cobradas con la app Cuenta DNI Comercios

Los puntos pueden canjearse por productos, servicios o, como en este caso, vouchers de descuento adicionales.