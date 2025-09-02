2 de septiembre de 2025 Inicio
Industriales pymes reclamaron diálogo al Gobierno para evitar una "catástrofe mayor" del empleo

El titular de IPA, Daniel Rosato, elogió el “esfuerzo descomunal” que realiza la industria local para mantener abiertas las fábricas “a pesar de la crisis provocada por la baja del consumo, el aumento de los costos y la apertura indiscriminada de la importación”.

Desde el comienzo del Gobierno de Milei, cerraron 15 mil empresas en el sector privado. 

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó la apertura del diálogo al Gobierno con el objetivo de evitar una "catástrofe mayor" de los puestos de trabajo, que ya dejó afuera del sistema a más de 40.000 trabajadores. Además, desde el comienzo de la administración libertaria ya son más de 15 mil las empresas que cerraron.

Sus palabras se enmarcaron en un acto por el Día de la Industria donde elogió el “esfuerzo descomunal” que realiza la industria local para mantener abiertas las fábricas, “a pesar de la crisis provocada por la baja del consumo, el aumento de los costos y la apertura indiscriminada de la importación”.

“En este Día de la Industria, sólo podemos felicitar y acompañar a las pymes manufactureras que todos los días hacen un esfuerzo descomunal por mantener las fábricas abiertas, a pesar del modelo económico que sólo buscó estabilizar la macroeconomía, sin tener en cuenta que la apertura indiscriminada de importaciones, en medio de un consumo deprimido y un aumento sostenido de los costos de la producción nacional, generó un descalabro en el funcionamiento del sector que más empleo genera en el país”, sostuvo en un primer momento Rosato.

Luego destacó que que “desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron más de 260.000 empleos, siendo la industria manufacturera uno de los sectores más golpeados, con 42.000 empleos menos desde diciembre de 2023, según los datos que surgen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)”.

El titular de IPA, Daniel Rosato, elogió el “esfuerzo descomunal” que realiza la industria local para mantener abiertas las fábricas pese a la crisis.

“Lo grave es que en ese mismo período se cerraron 1.582 Pymes industriales, lo que implica que no se trata de recontratar personal, sino que se necesita empezar de cero, si es que las condiciones vuelven a ser beneficiosas para la producción nacional”, lamentó.

En el mismo sentido, Rosato expresó su malestar al señalar: “Todos valoramos la estabilidad macroeconómica, pero no puede ser a cualquier costo. Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza que reiteramos el pedido de audiencia con el presidente Milei y con su ministro de Economía, Luis Caputo, para evitar una catástrofe mayor en el empleo. Pero no sólo que nunca se reunió con el sector Pyme industrial, sino que ahora se anuncia que participará de un foro de emprendedores en Paraguay, siendo una contradicción en su accionar, en el mejor de los casos”.

