Cuáles son todos los monotributistas de ARCA que deben pagar más de $500.000 en diciembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles serán los valores de la cuota del monotributo en diciembre.
Las escalas del régimen se delimitan en base a los ingresos y egresos de cada contribuyente. Es por ello que aquellos pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos.
Esta aumenta en base a la categoría a la que pertenece cada monotributista, por lo que algunos de ellos deberán abonar más de $500.000 el próximo mes.
En esta nota te contamos los nuevos montos totales de la cuota mensual del régimen por cada categoría, integrada por los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social.
Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025
En diciembre, las categorías del monotributo serán las siguientes, junto con sus topes de facturación respectivos:
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Cuánto paga cada categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025
Por otro lado, estos son los montos totales de la cuota mensual del régimen por cada categoría, integrada por los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social:
Categoría A
Impuesto integrado: $4.182,60
Aporte previsional: $13.663,17
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
Impuesto integrado: $7.946,95
Aporte previsional: $15.029,49
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $16.532,44
Obra social: $19.239,97
Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $18.185,68
Obra social: $22.864,90
Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $20.004,25
Obra social: $27.884,02
Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
Categoría F
Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $22.004,67
Obra social: $32.066,63
Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $30.806,54
Obra social: $34.576,19
Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $43.129,16
Obra social: $41.547,19
Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
Categoría I
Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $60.380,82
Obra social: $51.306,61
Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
Categoría J
Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $84.533,15
Obra social: $57.580,51
Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
Categoría K
Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $118.346,41
Obra social: $65.806,30
Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.