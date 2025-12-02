2 de diciembre de 2025 Inicio
Cuáles son todos los monotributistas de ARCA que deben pagar más de $500.000 en diciembre 2025

El organismo confirmó cuáles serán los valores de las escalas del régimen el próximo mes y cuándo llegaría una actualización.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles serán los valores de la cuota del monotributo en diciembre.
  • Las escalas del régimen se delimitan en base a los ingresos y egresos de cada contribuyente. Es por ello que aquellos pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos.
  • Esta aumenta en base a la categoría a la que pertenece cada monotributista, por lo que algunos de ellos deberán abonar más de $500.000 el próximo mes.
  • En esta nota te contamos los nuevos montos totales de la cuota mensual del régimen por cada categoría, integrada por los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles serán los valores de la cuota del monotributo en diciembre. Esta aumenta en base a la categoría a la que pertenece cada monotributista, por lo que algunos de ellos deberán abonar más de $500.000 el próximo mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.
Si superás este límite de transferencias en diciembre 2025, ARCA podrá sancionarte: cuál es

Las escalas del régimen se delimitan en base a los ingresos y egresos de cada contribuyente. Es por ello que aquellos pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos. Por otro lado, la próxima actualización de estos valores llegará en febrero del próximo año.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

En diciembre, las categorías del monotributo serán las siguientes, junto con sus topes de facturación respectivos:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Cuánto paga cada categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025

Por otro lado, estos son los montos totales de la cuota mensual del régimen por cada categoría, integrada por los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

