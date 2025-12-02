Cuáles son todos los monotributistas de ARCA que deben pagar más de $500.000 en diciembre 2025 El organismo confirmó cuáles serán los valores de las escalas del régimen el próximo mes y cuándo llegaría una actualización. Por + Seguir en







Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio. ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles serán los valores de la cuota del monotributo en diciembre.

Las escalas del régimen se delimitan en base a los ingresos y egresos de cada contribuyente. Es por ello que aquellos pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos.

Esta aumenta en base a la categoría a la que pertenece cada monotributista, por lo que algunos de ellos deberán abonar más de $500.000 el próximo mes.

En esta nota te contamos los nuevos montos totales de la cuota mensual del régimen por cada categoría, integrada por los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles serán los valores de la cuota del monotributo en diciembre. Esta aumenta en base a la categoría a la que pertenece cada monotributista, por lo que algunos de ellos deberán abonar más de $500.000 el próximo mes.

Las escalas del régimen se delimitan en base a los ingresos y egresos de cada contribuyente. Es por ello que aquellos pertenecientes a las categorías I, J y K tendrán que pagar los montos más altos. Por otro lado, la próxima actualización de estos valores llegará en febrero del próximo año.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025 En diciembre, las categorías del monotributo serán las siguientes, junto con sus topes de facturación respectivos:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Monotributo Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales. ARCA Cuánto paga cada categorías del monotributo de ARCA en diciembre 2025 Por otro lado, estos son los montos totales de la cuota mensual del régimen por cada categoría, integrada por los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y la obra social:

Categoría A