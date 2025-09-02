2 de septiembre de 2025 Inicio
Motosierra al sector privado: ya son más de 15 mil las empresas que cerraron en la era Milei en todo el país

En el marco de la retracción económica consecuencia de las medidas económicas del gobierno libertario, compañías de todo el país, especialmente de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debieron cerrar sus puertas.

Las persianas bajas

Las persianas bajas, una postal repetida en todas las ciudades del país.

En el marco de la retracción económica consecuencia de las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, ya son 15.564 las empresas que cerraron sus puertas desde noviembre de 2023, pese al discurso pro sector privado del Presidente. Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distritos más afectados.

La cifra surge de un estudio del Instituto Argentina Grande, que destacó que "ninguna de las provincias registró aumento en las unidades productivas, ni siquiera las que se dedican a la explotación de recursos naturales (que fueron las menos afectadas)".

"Por el lado de los sectores, vemos que los únicos que registran aumentos significativos son los servicios personales y las actividades administrativas y de servicios de apoyo", añadieron.

"Milei dice que achica al Estado, pero achica al sector privado. 15.564 empresas menos en todas las provincias", sintetizaron.

Javier Milei achica Estado 15.564 empresas cerradas

Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, se perdieron 98.800 puestos de trabajo registrados en el sector privado, una radiografía de la crisis que muestra que, lejos de absorber a los despedidos del ámbito público, las empresas acrecentaron el número de desocupados. Construcción e industria, los rubros más golpeados.

"Para sorpresa de nadie, la explotación de recursos naturales sin valor agregado que promueve Milei no llega a absorber los puestos de trabajo perdidos en las provincias industriales", señalaron desde Argentina Grande.

La narrativa del Gobierno sobre la capacidad del sector privado de acoger bajo su ala a los más de 50 mil despedidos del ámbito público cae por su propio peso, dato que se aprecia con detalles como que desde diciembre de 2023, la provincia de Buenos Aires perdió 33.156 empleos privados registrados, mientras que Neuquén, con un sector petrolero en alza, sólo incorporó 6.151.

Así, la economía extractivista con desmedida apertura económica sin valor agregado que crea empleo menos calificado, redunda en menos trabajo y menos consumo, un círculo vicioso que se acelera con la caída del poder adquisitivo y el corte en las cadenas de pago.

