IR A
IR A

Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

La leyenda de la música llevaba una fragancia elegante, con notas de limón. Era un clásico de los años 60.

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo. 

  • John Lennon fue un ícono cultural y de estilo cuya elección de perfume era tan distintiva como su música.
  • El perfume favorito de Lennon era Eau Sauvage de Dior, lanzado en 1966.
  • Es un clásico Eau de Toilette Cítrico Aromático, conocido por su frescura y elegancia.
  • La composición se caracteriza por el uso de limones italianos y sicilianos, junto a notas de romero, albahaca y vetiver.

John Lennon no fue solo la mitad compositiva de The Beatles; fue un artista visionario, un activista y se convirtió en una leyenda cuyo estilo influyó en la cultura de su tiempo y el espíritu de toda una generación.

Te puede interesar:

Gustavo Sylvestre: "Quisieron cerrar C5N y acá estamos"

Desde los pulcros trajes de los primeros años de la Beatlemanía hasta las gafas redondas, la barba y la estética hippie de su etapa solista junto a Yoko Ono, Lennon encarnó la evolución del siglo XX. Su estilo personal era una mezcla de rebeldía, intelectualidad y una elegancia subversiva. Y al igual que su música, su elección de perfume era distintivo y atemporal.

Se trata de una fragancia limpia, elegante y de una masculinidad sutil, atributos que resonaban perfectamente con la imagen más madura y reflexiva de Lennon.

Cuál es el perfume favorito que usaba John Lennon

Franganca Lennon

Lanzada en 1966, Eau Sauvage de Dior es un verdadero pilar de la perfumería masculina y fue la elección personal de John Lennon, un detalle que subraya su buen gusto y aprecio por los clásicos.

Esta fragancia se caracteriza por ser una Eau de Toilette Cítrica Aromática, conocida por su frescura brillante, sofisticada y eternamente moderna. El corazón de su composición es una presencia vibrante de cítricos, dominado por la más alta calidad de limones italianos y sicilianos, tal como declara la marca.

Esta explosión inicial de cítricos no es simple; está equilibrada con notas herbáceas de romero y albahaca, y una base discreta de vetiver y musgo de roble, que le dan una profundidad terrosa al perfil final de la fragancia.

Cuánto sale el perfume favorito que usaba John Lennon

La atemporalidad de Eau Sauvage asegura su permanencia y prestigio en el mercado global, incluyendo Argentina. Si bien John Lennon usaba la versión clásica lanzada en los 60, la fragancia sigue siendo un best-seller de Dior.

El Eau de Toilette 100 ml se puede encontrar alrededor de $230.000 en perfumerías y otros puntos de venta.

Noticias relacionadas

Más de 30 ganadores y una noche inolvidable.

Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de una noche inolvidable

últimas noticias

Belaúnde sufrió algunas lesiones superficiales causadas por las esquirlas del parabrisas.

Atacaron a balazos a un candidato a presidente en Perú

Hace 14 minutos
Gustavo Petro aseguró que, en su gobierno, se destruye un laboratorio cada 40 minutos.

Petro cruzó a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra"

Hace 15 minutos
La Policía de Córdoba retira a los perros del domicilio de su dueño.

Brutal ataque de tres pitbulls a un niño de 9 años: está internado con graves heridas

Hace 18 minutos
El músico quedó demorado junto a sus dos acompañantes y el rodado fue secuestrado.

Detuvieron al cantante de una reconocida banda de cuarteto en Córdoba

Hace 21 minutos
El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Hace 57 minutos