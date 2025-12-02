Este es el perfume favorito que usaba John Lennon: cuánto sale en Argentina

La leyenda de la música llevaba una fragancia elegante, con notas de limón. Era un clásico de los años 60.

John Lennon influenció toda una generación con su música y su estilo.

John Lennon no fue solo la mitad compositiva de The Beatles ; fue un artista visionario , un activista y se convirtió en una leyenda cuyo estilo influyó en la cultura de su tiempo y el espíritu de toda una generación.

Desde los pulcros trajes de los primeros años de la Beatlemanía hasta las gafas redondas, la barba y la estética hippie de su etapa solista junto a Yoko Ono, Lennon encarnó la evolución del siglo XX. Su estilo personal era una mezcla de rebeldía, intelectualidad y una elegancia subversiva. Y al igual que su música, su elección de perfume era distintivo y atemporal.

Se trata de una fragancia limpia, elegante y de una masculinidad sutil, atributos que resonaban perfectamente con la imagen más madura y reflexiva de Lennon.

Lanzada en 1966 , Eau Sauvage de Dior es un verdadero pilar de la perfumería masculina y fue la elección personal de John Lennon, un detalle que subraya su buen gusto y aprecio por los clásicos.

Esta fragancia se caracteriza por ser una Eau de Toilette Cítrica Aromática , conocida por su frescura brillante, sofisticada y eternamente moderna. El corazón de su composición es una presencia vibrante de cítricos, dominado por la más alta calidad de limones italianos y sicilianos , tal como declara la marca.

Esta explosión inicial de cítricos no es simple; está equilibrada con notas herbáceas de romero y albahaca, y una base discreta de vetiver y musgo de roble, que le dan una profundidad terrosa al perfil final de la fragancia.

Cuánto sale el perfume favorito que usaba John Lennon

La atemporalidad de Eau Sauvage asegura su permanencia y prestigio en el mercado global, incluyendo Argentina. Si bien John Lennon usaba la versión clásica lanzada en los 60, la fragancia sigue siendo un best-seller de Dior.

El Eau de Toilette 100 ml se puede encontrar alrededor de $230.000 en perfumerías y otros puntos de venta.