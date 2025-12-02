2 de diciembre de 2025 Inicio
Últimas promociones del año: cuáles son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI para diciembre 2025

La oferta busca aliviar el gasto de fin de año en rubros clave y alentar el consumo en comercios de proximidad, supermercados, ferias, farmacias y más.

Por
Con estas promociones

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta muy útil para los bonaerenses

Banco Provincia
  • Cuenta DNI lanzó promociones especiales para diciembre de 2025, orientadas a aliviar los gastos de fin de año y fomentar el consumo en ciertos comercios.
  • Entre los beneficios destacados figuran descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías en una fecha puntual, promociones sin tope para compras navideñas, reintegros semanales en ferias y mercados, y rebajas fijas.
  • Algunas ofertas incluyen topes de reintegro y condiciones específicas de días y rubros, mientras que otras permiten acumular beneficios mediante vouchers especiales.
  • Desde el Banco Provincia recomiendan planificar las compras según el calendario de promociones y verificar que los comercios estén adheridos, ya que los descuentos solo se aplican bajo esas condiciones.

El cierre del año suele venir acompañado de un aumento en las compras entre regalos, comidas navideñas y preparativos para las fiestas, y Cuenta DNI (del Banco Provincia) anticipó todos los descuentos y promociones especiales para diciembre de 2025.

A partir de la eliminación de la tasa mínima garantizada, cada banco define libremente los intereses que ofrece. 
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 5.300.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Este paquete de beneficios llega en un contexto de elevada demanda de turnos, inflación y necesidades económicas para muchas familias, por lo que conocer los detalles puede marcar la diferencia al momento de planificar compras. Las promociones combinan descuentos directos, reintegros, topes diferenciados y condiciones especiales para distintos grupos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Cuenta DNI
Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

Comercios de barrio

Todos los viernes de diciembre habrá un 20% de descuento en locales adheridos, con un tope semanal de reintegro de $4.000 por persona, que se alcanza con consumos de $20.000 o más.

Carnicerías, pollajerías y pescaderías

El beneficio clásico regresa el sábado 20 de diciembre, con 35% de descuento y un tope de $7.000 por persona, lograble con compras desde $20.000.

Ferias y Mercados Bonaerenses

Disponible todos los días del mes, con un 40% de ahorro y un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con compras a partir de $15.000.

Gastronomía (jóvenes de 13 a 17 años)

Promoción especial de 30% de reintegro con un tope mensual unificado de $8.000, que se completa con consumos por $26.666.

Librerías

10% de descuento sin tope de reintegro en comercios adheridos durante todo el mes.

Farmacias y perfumerías

Los miércoles y jueves habrá 10% de devolución, sin límite de reintegro.

Universidades

En bufetes universitarios adheridos, todos los días se aplicará un 40% de descuento, con tope semanal de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $15.000 o más.

Casa Silvia

La tradicional casa de electrodomésticos ofrecerá un 20% de ahorro sin tope, válido todos los días de diciembre.

Mayorista Nini

  • 15% de descuento todos los martes.
  • Tope diario: $20.000 por persona.

Carrefour

  • 10% de rebaja sin tope todos los miércoles.
  • Devolución inmediata.

Chango Más

  • 15% de descuento de jueves a sábados, sin tope y con acreditación inmediata.

Mayorista Vital

  • 20% de descuento los martes y domingos.
  • Tope semanal: $10.000 por persona.
  • El reintegro máximo se alcanza con compras mínimas de $50.000.

Supermercados Dia%

  • 20% de ahorro todos los lunes.
  • Tope de $8.000 por semana por persona.
  • Compra mínima: $20.000.
  • El descuento máximo se logra con gastos desde $40.000.

Toledo

  • 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución en el momento.

Supermercados bonaerenses adheridos

Incluye a Super Chacabuco, Actual Supermercados, CLC, Sabor Criollo, Lactres, Super Caseros, La Amistad, Don Luis, Autoservicio 228, Red Minicosto, Super Sofía y Supermercado Güemes.

  • 15% de reintegro los martes y miércoles.
  • Tope semanal: $6.000 por persona.
  • Compra mínima: $30.000.
  • Beneficio máximo con consumos de $40.000 o más.
