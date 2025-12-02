El patentamiento de motos cayó casi un 30% en noviembre: se registraron más de 20 mil unidades menos que en octubre El dato se desprende del último informe realizado por la División Motovehículos de ACARA, que también refleja una baja del 10,3% en términos interanuales. Cuáles fueron los modelos y marcas más elegidas. Por + Seguir en







En el acumulado anual hubo una mejora en los patentamientos del 33,7%.

El patentamiento de motos sufrió en noviembre una significativa baja tanto en términos interanuales, como mensuales: cayó un 28,7% respecto a octubre y un 10,3% vs mismo mes de 2024.

El dato se desprende del último informe elaborado por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) donde se detalla que las unidades patentadas en noviembre de 2025 fueron 45.004 vs. las 63.155 de octubre.

Pese al dato negativo, en el acumulado del año hubo una mejora del 33,4% (582.981 unidades) respecto al acumulado de 2024, donde se habían patentado 436.001.

motos El patentamiento de motos cayó en noviembre. Las marcas y modelos de motos más elegidos en noviembre El informe realizado por ACARA también señala que Honda, con 8597 unidades, lideró las marcas más elegidas por los usuarios, seguido de Gilera con 6.314, y Motomel con 5.168. En el cuarto puesto, al revés de lo que había pasado en agosto, sigue Zanella con 4.277 y Keller con 3.883 cierra el top five.