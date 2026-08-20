Expectativa en el Gobierno por el dato de actividad económica y salarios de junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del sexto mes del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que sería el punto de partida de los "mejores 18 meses de las últimas décadas".

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer este jueves el dato de actividad económica de junio , conocido formalmente como Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), un indicador que atrae la atención de analistas y funcionarios luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara que sería el punto de partida de los "mejores 18 meses de las últimas décadas" para la economía argentina.

En mayo, a contramano de lo que esperaba el mercado, la economía sufrió su segunda caída mensual al hilo con un 0,5% de baja respecto a abril y apenas 0,2% superior a la de mayo de 2025 . Pese a la tracción al alza del agro y la agroindustria, el mayor golpe es sufrido por el comercio, lo que además tiene consecuencias en el empleo.

La consultora Analytica estimó que la actividad avanzó 0,3% en junio respecto a mayo , 1,7% respecto a junio de 2025 y dejó una caída de 0,7% en el segundo trimestre. Según el informe, la mejora resultó acotada, insuficiente para revertir la trayectoria de estancamiento del segundo cuarto del año, ya que ese incremento se reflejó de modo dispar entre los indicadores relevados.

Desde Max Capital detallaron que 14 de los 22 indicadores de alta frecuencia que monitorean (que incluyen actividades industriales, construcción, consumo y exportaciones) marcaron variaciones mensuales negativas en el sexto mes del año , lo que sugiere "una dinámica aún más débil para la actividad económica". Sin embargo, este monitor no incluye indicadores del sector agropecuario, que podrían aportar un sesgo positivo, agregaron.

Por su parte, el economista Gabriel Caamaño, de Outlier, expresó que "lamentablemente los datos primarios de junio son peores que los de mayo" , aunque aclaro que, dado que mayo sorprendió por la negativa, ese efecto "capaz compensa un poco". "Se confirma que la actividad sigue corriendo muy por debajo de lo esperado. Las expectativas van a seguir corrigiendo a la baja", opinó el experto.

Sector por sector: cuáles marcan datos negativos en junio

En junio la mayoría de los sectores mostró señales negativas: el Índice Construya cayó 2% mensual y 0,6% interanual, y los despachos de cemento bajaron 1,4% interanual, 0,8% contra mayo y 3% en lo acumulado de 2026. La actividad metalúrgica retrocedió 4,6% interanual y 0,3% mensual, acumulando una contracción de 5,7% en el año. El sector automotriz patentó 45.995 vehículos, un 12,8% menos que un año atrás pero 7,2% más que mayo, con una caída acumulada semestral del 9,9%.

Los créditos al sector privado también se contrajeron: los préstamos al consumo bajaron 0,8% mensual real, con caídas interanuales de 4,2% en tarjetas de crédito y 1,1% en préstamos personales. Las ventas minoristas pyme cayeron 1,3% mensual, acumulando una retracción de 2,5% en el primer semestre, con apenas un 0,9% de suba interanual.

A partir de estos datos, Equilibra pronosticó una caída de casi 1% en el segundo trimestre sin estacionalidad frente al primero, explicada por la baja de 2,5% en los sectores primarios (por la comparación con la cosecha récord de trigo) y de 0,5% en los no primarios. Desde UBA Económicas coincidieron en que es difícil que el segundo trimestre no sea negativo, lo que cortaría siete meses de recuperación, y señalaron que la disparidad sectorial refleja una reconfiguración económica con más peso de las actividades extractivas y menor participación industrial, donde el punto débil sigue siendo el empleo: mientras el crecimiento esté tan concentrado en pocos sectores, será difícil que mejoren los ingresos laborales en todo el país.