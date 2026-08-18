18 de agosto de 2026 Inicio
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La canasta de crianza volvió a aumentar en julio: cuánto se necesita para mantener a un hijo

El costo de los bienes y servicios y el tiempo de cuidado necesarios para criar bebés y niños escaló entre $545.683 y $697.268 según la franja etaria, de acuerdo a lo informado hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

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Sigue creciendo el costo de criar y cuidar bebés y niños.

Sigue creciendo el costo de criar y cuidar bebés y niños.

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Criar menores de edad en Argentina volvió a encarecerse en julio y escaló hasta $697.268 para la franja etaria de entre 6 y 12 años. En el caso de bebés menores de un año se situó en $545.683 y para infantes de entre uno y tres años subió a $649.935. Mientras que la canasta de crianza para el grupo de entre cuatro y cinco años se ubicó en $554.646.

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Los datos surgen del último informe publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El aumento mensual del costo total de criar menores entre 6 y 12 años fue de 2,8%, para el tramo de cuatro y cinco años fue de 2,79%, en el caso de infantes de entre uno y tres años la canasta de crianza escaló 3% y la variación en el caso de los bebés fue de 3,05%.

Como la inflación del mismo mes fue de 2,1% respecto a junio, la variación de todas las canastas de crianza superó en el séptimo mes del año el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio de todo el país para el mismo mes.

La canasta de crianza de julio.

La canasta de crianza de julio.

Por otra parte, las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado estuvo marcado por un consumo más cauteloso, con mayor demanda de productos económicos y compras concentradas sobre la fecha.

Los cinco rubros incluidos en el estudio terminaron con resultados negativos respecto del mismo festejo de 2025. Las mayores bajas se produjeron en los comercios de juguetes y de indumentaria.

Para intentar sostener la demanda, el 81,2% de los comercios relevados implementó descuentos, promociones u otros beneficios. Sin embargo, la proporción fue inferior a la del año pasado, cuando el 87% de los establecimientos había recurrido a este tipo de estrategias.

De cuánto fue la inflación nacional en julio

Argentina volvió a ubicarse en julio entre los países de América Latina con mayor inflación. El IPC registró una variación del 2,1%, un resultado que quedó muy por encima del que exhibieron las principales economías de la región.

El dato también marcó un cambio respecto del mes anterior: después del 1,9% de junio, la inflación volvió a acelerarse. De esta manera, el acumulado desde enero llegó al 19,3%, mientras que la medición interanual alcanzó el 33,8%.

La comparación regional muestra una diferencia marcada. En Perú, el incremento mensual fue del 0,29% y en Colombia llegó al 0,17%. Chile tuvo una variación de apenas 0,1%, mientras que Brasil registró 0,07%, menos de la mitad del dato argentino. En Brasil, además, hubo una desaceleración frente al 0,16% de junio.

El único país que superó con amplitud a la Argentina fue Venezuela. Allí, el índice de precios trepó 19,9% en julio, luego de haber aumentado 13,8% durante el mes anterior. Ecuador todavía no había difundido su dato de julio; en junio había registrado una suba de 0,79%.

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